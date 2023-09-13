Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 Yiğit Poyraz ne iş yapıyor?
Survivor 2024 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Acun Ilıcalı Survivor 2024'te mücadele edecek sekizinci yarışmacının Damla Can olduğunu açıkladı. Yurttaşlar, Yiğit Poyraz hayatını merak etmeye başladı.
Survivor All Star 2024'ün sekizinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, sekizinci yarışmacının Yiğit Poyraz olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar...
YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
YİĞİT POYRAZ SURVİVOR'A KAÇ KEZ KATILDI?
Performansı ile Survivor 2021'e damga vuran Yiğit Poyraz, Survivor'a bir kez katıldı.
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