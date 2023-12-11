Yılbaşı çiçeği olarak da bilinen 'kokina'daki gizli tehlike

Yeni yılın gelmesiyle birlikte çiçekçilerde görmeye başladığımız kokina çiçeğinin pek de bilinmeyen bir zararı bulunuyor. Uzmanlar bu çiçeği alacakları uyarıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:53
Yılbaşı çiçeği olarak da bilinen 'kokina'daki gizli tehlike
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Yeni yıla sayılı günler kala sokaklarda kokina çiçeği boy gösterdi. Kırmızı tomurcukları ve yeşil yapraklarıyla yılbaşının vazgeçilmez sembolleri arasında yer alan kokina çiçeğinin zararları neler?

Kokina sadece bizim ülkemizde değil pek çok ülkede yılbaşı zamanı ortaya çıkan bir bitki. Yılbaşında eve alınan bitkinin uğur ve bereket getireceğine inanılırken unutulmaması gereken bir nokta var.

Kokina çiçeğinin kırmızı meyvesi zehirli olabilir.  Uzmanlar özellikle küçük bebeği ve evcil hayvanı olan yurttaşları uyarıyor. Yutulduğu zaman mide bulantısı ve kusmaya sebep olan kokina, daha ciddi sonuçlara yol açabilir.

Uzmanlar özellikle bebekli aileleri uyarıyor. 


Kokina yılbaşı çiçek

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