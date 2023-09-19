19 Eylül 2023 Salı

Bilmem izlediniz mi “Yücel’in Çiçekleri”ni?

Türk Eğitim Tarihimizin olağanüstü başarı hikayesi olan Köy Enstütlüleri destanını, o dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel üzerinden anlatan muhteşem bir belgesel film.

Galası bundan 5 sene önce öğretmenler gününde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Sonra sinema salonlarında bir bir açtı Yücel’in çiçekleri.

Bu önemli belgesel filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yapan isim Cengiz Özkarabekirdi. Sevgili Cengiz Bey’i; Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin köy enstitüleri söyleşilerine konuşmacı olarak davet edildiğimde tanımıştım. Onun; eserleriyle ve fikirleriyle ülkeye iz bırakan sanatçı, siyasetçi, edebiyatçı, müzisyen ve bilim adamının yaşamını mercek altına aldığı çalışmalarını, çektiği belgesellerini ve bilgi birikimini görünce kendisini neden daha önce tanımadığıma üzülmüştüm.

Bu sebeple; tüm Türkiye’de uzun yıllardan bu yana verdiğim köy enstitüleri konferanslarımı böylesi güvenilir bir kaynakla daha da zenginleştirme heyecanıyla daha da koşa koşa gitmiştim Yücel’in Çiçekleri belgeselinin galasına.

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Hem yeni eğitim öğretim yılının başladığı bugünlerde olmamızın, hem de Sayın Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklamaların sıkça gündeme gelmesinin tesiriyle olsa gerek, geçen gece açıp yeniden izlemek istedim “Yücel’in Çiçekleri”ni.

Bir kez daha hayran oldum yeni Türkiye’nin kültürel gelişiminde Türk halkını aydınlığa götürecek KÜLTÜREL MEŞALENİN ATEŞİNİ YAKAN Hasan Ali Yücel’e.

2. Dünya Savaşı’nın, yetersiz endüstrinin ve ekonomik sıkıntıların Türkiye’yi dar bir kıskaca aldığı en zor dönemde bir Milli Eğitim Bakanı düşünün !

Kültür Bakanlığı’nın olmadığı yıllarda Milli Eğitim Bakanı olarak her iki alanı da sırtlanıyor.

Gönüllüler imecesiyle 500'e yakın dünya klasiğini Türkçeye çevirtip bastırıyor.

Ülkemizde opera, tiyatro, orkestra Onun döneminde filizlenip yeşeriyor.

Devlet Konservatuarı’nı O kurumsallaştırıp geliştiriyor.

UNESCO toplantısında ülkemizi O temsil ediyor.

Ankara Tıp Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Fen Fakültesi, Onun çıkardığı Üniversiteler Yasası’nın ışığında kuruluyor.

Bir Milli Eğitim Bakanı düşünün ki;

Goethe’nin eserlerini Türkçeye çevirten ilk lider olarak Alman devletinin resmi onur madalyası olan Goethe madalyasıyla onurlandırılıyor.

Birleşmiş Milletler Örgütü her yıl Onu saygı ile anıyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu her yıl Onun adına etkinlikler düzenliyor.

Adına kitaplar yazılıyor, yabancı eğitimciler ülkemize gelip Onun başarısının sırrını çözmeye çalışıyor.

Bir Milli Eğitim Bakanı düşünün ki;

O Cumhuriyet döneminin çok yönlü kişiliğe sahip seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset adamı.

O bir dönemki Cumhuriyet Gazetesi yazarı,

O Şair Can Yücel’in babası.

Ertuğrul Fırkateyni’nin Kaptanı Ali Bey’in torunu.

O sadece bir Milli Eğitim Bakanı değil.

O bir düşünür,

O bir şair,

O bir yazar,

O bir politikacı,

O bir araştırmacı,

O bir aydınlanma devrimcisi,

O HASAN ALİ YÜCEL.