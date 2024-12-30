Yılbaşı sofrası için sağlıklı beslenme rehberi

Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:31

Güncelleme: 30.12.2024 - 10:31

Dr. Öğr. Üyesi ve Biyomühendis Ece Yıldız Öztürk, yılbaşı sofralarında sağlıklı beslenme için önemli tavsiyelerde bulundu. Yılbaşı günü güne dengeli bir kahvaltı ile başlanması gerektiğini vurgulayan Dr. Öztürk, kan şekerinin dengede tutulmasının akşam aşırı yemek tüketimini engelleyeceğini belirtti.

GÜNE SAĞLIKLI BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN



Dr. Öztürk, yılın son gününe bol protein, lif ve sağlıklı yağ içeren zengin bir kahvaltıyla başlanmasını önererek şu ifadeleri kullandı:



"Kahvaltı, metabolizma hızını belirler ve gün içinde enerji sağlar. Öğle yemeğinde sebze yanında yoğurt tüketilebilir. Ayrıca ara öğün olarak 1 porsiyon meyve ve 2 adet ceviz ya da badem tüketmek faydalı olacaktır."

ANA YEMEKTE HAFİF VE DENGELİ TERCİHLER



Yılbaşı akşamında yağlı ve soslu yemeklerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Dr. Öztürk, şu önerilerde bulundu:



"Ana yemek protein ağırlıklı olmalı. Kırmızı et yerine hindi veya balık tercih edilmeli. Yanında bitkisel protein içeren bakliyat salatası gibi seçeneklere yer verilebilir. Yağlı yemekler sindirimi zorlaştırır ve gece boyunca rahatsızlık verebilir. Bu nedenle yemekler haşlama, ızgara veya fırında hazırlanmalıdır."

SEBZE VE KOMPLEKS KARBONHİDRATLARA YER VERİN



Sağlıklı bir yılbaşı sofrasında sebze çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirten Dr. Öztürk, yeşilliklerin ve pişmiş sebzelerin önemine dikkat çekti:



"Yoğun soslu ve mayonezli mezeler yerine, zeytinyağı veya fındık yağı ile hazırlanan taze mezeler tercih edilmelidir. Yardımcı yemeklerde pirinç veya börek yerine bulgur, esmer pirinç gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Porsiyon kontrolü yapılması önemlidir."

YILIN İLK GÜNÜNE SAĞLIKLI BAŞLANGIÇ



Yeni yıla sağlıklı bir başlangıç için fiziksel aktivitenin ve su tüketiminin önemine vurgu yapan Dr. Öztürk, şunları söyledi:



"Açık havada yürüyüş yapmak, bir önceki gece alınan kalorileri yakmak için iyi bir seçenek. Gün boyunca 2.5-3 litre su tüketilmeli. Hafif kahvaltılar tercih edilmeli; yeşillik, yumurta gibi gıdalar ödemi azaltır. Taze sebze ve kırmızı-mor meyvelerle hazırlanan antioksidan içeriği yüksek içecekler metabolizmayı hızlandırır. Akşam öğününde ise sebze ve yoğurt gibi kolay sindirilebilir yiyecekler tercih edilmelidir."