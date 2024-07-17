Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:45

Güncelleme: 17.07.2024 - 14:45

Ünlü yönetmen ve tiyatro oyuncusu Yıldırım Yanılmaz yaşamını yitirdi. Yanılmaz’ın bir süredir Karesi Belediyesi’ne ait huzurevinde kaldığı öğrenildi. Peki, Yıldırım Yanılmaz kimdir? Yıldırım Yanılmaz kaç yaşında, nereli? Yıldırım Yanılmaz neden öldü?

YILDIRIM YANILMAZ KİMDİR?

18 Ocak 1946’da Zonguldak’ta dünyaya gelen Yıldırım Yanılmaz, konservatuvarda öğrenim gördü ve İsmail Dümbüllü’den geleneksel tiyatroya ait bilgileri aldı. Profesyonel olarak 1969 yılında Halit Refiğ‘in “Bir Türk’e Gönül Verdim” filminde yönetmen yardımcılığı yaparak adım atmıştır. 1986 yılında “Düğüm” adlı filmle yönetmenliğe adım attı.

Otobüs Yolcuları / İhsaniye – Karasu, Hesap Günü (2006), Deniz Gülü, “Ölüm Oyunu”, “Aptallık Rekoru” gibi filmleri yönetti, Orhan Veli’nin İlham Perisi Bella belgeselini yönetti. Şengün Konağı, Çiçek Taksi, Güneş Doğacak gibi projelerde rol aldı.