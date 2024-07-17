Yıldırım Yanılmaz kimdir? Yıldırım Yanılmaz kaç yaşında, nereli? Yıldırım Yanılmaz neden öldü?

Ünlü yönetmen ve tiyatro oyuncusu Yıldırım Yanılmaz 78 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Yıldırım Yanılmaz kimdir? Yıldırım Yanılmaz kaç yaşında, nereli? Yıldırım Yanılmaz neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:45
Yıldırım Yanılmaz kimdir? Yıldırım Yanılmaz kaç yaşında, nereli? Yıldırım Yanılmaz neden öldü?
Abone Ol google-news

Ünlü yönetmen ve tiyatro oyuncusu Yıldırım Yanılmaz yaşamını yitirdi. Yanılmaz’ın bir süredir Karesi Belediyesi’ne ait huzurevinde kaldığı öğrenildi. Peki, Yıldırım Yanılmaz kimdir? Yıldırım Yanılmaz kaç yaşında, nereli? Yıldırım Yanılmaz neden öldü?

YILDIRIM YANILMAZ KİMDİR?

18 Ocak 1946’da Zonguldak’ta dünyaya gelen Yıldırım Yanılmaz, konservatuvarda öğrenim gördü ve İsmail Dümbüllü’den geleneksel tiyatroya ait bilgileri aldı. Profesyonel olarak 1969 yılında Halit Refiğ‘in “Bir Türk’e Gönül Verdim” filminde yönetmen yardımcılığı yaparak adım atmıştır. 1986 yılında “Düğüm” adlı filmle yönetmenliğe adım attı.

Otobüs Yolcuları / İhsaniye – Karasu, Hesap Günü (2006), Deniz Gülü, “Ölüm Oyunu”, “Aptallık Rekoru” gibi filmleri yönetti, Orhan Veli’nin İlham Perisi Bella belgeselini yönetti. Şengün Konağı, Çiçek Taksi, Güneş Doğacak gibi projelerde rol aldı.


Yıldırım Yanılmaz haberleri yönetmen haberleri kimdir? haberleri

İlgili Haberler

Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'e transfer olan Mert Furkan Bayram kaç yaşında, nereli?

Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'e transfer olan Mert Furkan Bayram kaç yaşında, nereli?
Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan kaç yaşında, nereli? Rahmi Özkan neden hastaneye kaldırıldı?

Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan kaç yaşında, nereli? Rahmi Özkan neden hastaneye kaldırıldı?
Elias Jelert kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Elias Jelert kaç yaşında, nereli?

Elias Jelert kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Elias Jelert kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler