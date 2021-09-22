Yıldız Tilbe son durumunu paylaştı
Son dönemlerde koronavirüs aşısı ile yaptığı açıklamalarla gündemde olan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle operasyon geçirdi. Dün taburcu olan şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin pazartesi günü sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenilmişti.
Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ünlü şarkıcının operasyon geçirdiğini söyledi. Dün taburcu olan Tilbe, sosyal medya hesabından iyi olduğuna dair mesaj yayınladı.
“TURP GİBİYİM”
Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinize çok teşekkür ederim. Turp gibiyim Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.
PROGRAMA KONUK OLMUŞTU
Yıldız Tilbe, pazar akşamı Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu. Tilbe programdan bir gün sonra da ameliyat masasına yattı.
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