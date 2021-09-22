Yıldız Tilbe son durumunu paylaştı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 10:32

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin pazartesi günü sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenilmişti.

Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ünlü şarkıcının operasyon geçirdiğini söyledi. Dün taburcu olan Tilbe, sosyal medya hesabından iyi olduğuna dair mesaj yayınladı.

“TURP GİBİYİM”

Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinize çok teşekkür ederim. Turp gibiyim Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.

PROGRAMA KONUK OLMUŞTU

Yıldız Tilbe, pazar akşamı Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu. Tilbe programdan bir gün sonra da ameliyat masasına yattı.