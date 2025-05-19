Yoğurdun içine bir kaşık atmanız yeterli: Kolesterolü anında dengeliyor

Yüksek kolesterole karşı doğal bir çözüm arıyorsanız, yoğurt ve keten tohumu ikilisi tam size göre. Bu iki güçlü besin birlikte tüketildiğinde kalp sağlığını destekliyor, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı oluyor.

YOĞURT VE KETEN TOHUMU NASIL ETKİ EDER?

Yoğurt, probiyotik yapısıyla bağırsak sağlığını destekler, sindirimi düzenler ve yağ metabolizmasının dengelenmesine katkı sağlar. Ayrıca kalsiyum ve protein açısından zengindir, bu da genel vücut sağlığını olumlu etkiler.

Keten tohumu ise lif, omega-3 yağ asitleri ve lignanlar açısından oldukça zengindir. İçerdiği çözünür lif sayesinde sindirim sisteminde jel benzeri bir yapı oluşturarak kötü kolesterolün emilimini azaltır. Araştırmalar, düzenli keten tohumu tüketiminin LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir.

NASIL TÜKETİLİR?

Malzemeler:

1 kase yoğurt (tercihen ev yapımı veya probiyotik)

1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu

Hazırlanışı:

Keten tohumunu öğüterek taze şekilde yoğurdun içine karıştırın. Her gün sabah aç karnına ya da akşam yemeklerinden 2 saat sonra tüketebilirsiniz.