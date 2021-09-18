Yönetmen Denis Villeneuve, Marvel filmleri için 'kopyala yapıştır' dedi

18 Eylül 2021 Cumartesi, 14:45

"Arrival”, “Blade Runner 2049” gibi filmlerin yönetmeni Denis Villeneuve, Marvel filmlerini eleştirdi. Son filmi “Dune” önümüzdeki ay vizyona girecek olan yönetmen Villeneuve, Marvel Sinematik Evreni filmleri için “kopyala yapıştır” benzetmesini kullanırken, Marvel filmlerinin izleyicileri “zombilere çevirdiği”ni söyledi.

Villeneuve, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlerin de olduğunu, o nedenle karamsarlığa kapılmadığını ifade etti.

Yönetmen, sanatsal değeri yüksek büyük bütçeli filmlere Christopher Nolan ve Alfonso Cuaron filmlerini örnek gösterdi.

SCORSESE DE MARVEL FİLMLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Ünlü yönetmen Martin Scorsese de iki yıl önce Marvel filmlerinin sinematik değeri olmadığını belirterek, "tema parkı" benzetmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AjansBizim