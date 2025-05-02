Yorgos Lanthimos ve Emma Stone'un yeni işbirliği Bugonia'nın vizyon tarihi belli oldu...

Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia filminin vizyon tarihi değişti. Film 31 Ekim'de beyazperdedeki yerini alacak.

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone'un yeni işbirliği Bugonia'nın vizyon tarihi belli oldu...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 23:49

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone'un 4. işbirliği olan "Bugonia" filminin vizyon tarihi öne çekildi. 2003 yapımı Save the Green Planet filminin yeniden çevrimi olan Bugonia, dünya dışı bir tehdide inanan iki paranoyak arkadaşın hikâyesini anlatıyor.

Focus Features, filmin 24 Ekim’de sınırlı gösterimle sinemalarda yerini alacağını ve 31 Ekim itibarıyla ABD genelinde yaygın gösterime gireceğini duyurdu.

Will Tracy'nin senaristliğini üstlendiği yapımda Emma Stone’a Aidan Delbis, Stavros Halkias ve Alicia Silverstone gibi isimler eşlik edecek.


Etiketler: #Yorgos Lanthimos #vizyon #Bugonia #emma stone

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