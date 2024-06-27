Yorgos Lanthimos'un yeni filmi 'Bugonia' 2025 vizyon tarihini aldı
Emma Stone'un başrolde yer aldığı ve Yorgos Lanthimos imzalı Bugonia 2025 yılında vizyona girecek.
Başrollerini Emma Stone ve Jesse Plemons'ın paylaştığı Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Bugonia", 7 Kasım 2025'te sinemalarda gösterime girecek.
Will Tracy'nin senaryosunu yazdığı film, büyük bir şirketin üst düzey CEO'sunu kaçıran ve onun Dünya'yı yok etmeye niyetli bir uzaylı olduğuna inanan iki komplo teorisyeni adamın hikayesini anlatıyor.
Bu film, Lanthimos'un Oscar ödüllü "Poor Things" ve "The Favourite" gibi yapımlarıyla tanınan Searchlight Pictures'tan ayrıldığını gösteriyor. Lanthimos'un son filmi, Güney Kore yapımı bilimkurgu komedisi "Save the Green Planet!" olmuştu. Stone, daha önce "The Favourite" ve "Poor Things" filmlerinde Lanthimos'la çalışmış, Plemons ise Stone ile birlikte "Kinds of Kindness"ta rol almıştı. "Kinds of Kindness", Willem Dafoe, Margaret Qualley ve Hong Chau gibi isimleri de kadrosunda barındırıyor ve yakında vizyona girecek.
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