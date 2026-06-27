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Yüksek sıcaklara karşı hayati rehber: Aşırı sıcaklardan korunmanın en etkili 10 yolu

Yüksek sıcaklara karşı hayati rehber: Aşırı sıcaklardan korunmanın en etkili 10 yolu

27.06.2026 23:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yüksek sıcaklara karşı hayati rehber: Aşırı sıcaklardan korunmanın en etkili 10 yolu

Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar; güneş çarpması, sıvı kaybı ve sıcak bitkinliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, aşırı sıcaklarda nelere dikkat edilmeli? İşte sıcak hava dalgalarına karşı alınması gereken en önemli önlemler...
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İklim değişikliğiyle birlikte dünyanın birçok bölgesinde daha sık ve daha uzun süren sıcak hava dalgaları yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, yalnızca günlük yaşamı değil, insan sağlığını da doğrudan etkileyebiliyor. Vücut sıcaklığının dengelenmesini zorlaştıran aşırı sıcaklar; baş ağrısından tansiyon sorunlarına, sıcak bitkinliğinden güneş çarpmasına kadar pek çok sağlık problemini beraberinde getirebiliyor. Peki, aşırı sıcaklarda nelere dikkat edilmeli? İşte sıcak hava dalgalarına karşı alınması gereken en önemli önlemler...

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AŞIRI SICAKLARDAN KORUNMANIN EN ETKİLİ 10 YOLU

1. Gün boyunca yeterli miktarda su için

Aşırı sıcak havalarda vücut terleme yoluyla normalden daha fazla sıvı kaybeder. Kaybedilen sıvının yerine konulmaması ise susuzluk (dehidrasyon) riskini artırabilir.

Bu nedenle:

  • Susamayı beklemeden düzenli su için.
  • Gün içinde su tüketimini artırın.
  • Açık havada vakit geçiriyorsanız suyunuzu yanınızdan ayırmayın.
  • Aşırı şekerli ve kafeinli içecekleri sınırlayın.

Yeterli sıvı tüketimi, vücudun ısı dengesini korumasına yardımcı olur.

2. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmayın

Uzmanlar, güneş ışınlarının en güçlü olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneriyor.

Bu saatlerde:

  • Spor yapmaktan kaçının.
  • Ağır fiziksel aktiviteleri erteleyin.
  • Mecbur kalmadıkça doğrudan güneş altında bulunmayın.

Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler bu konuda daha dikkatli olmalıdır.

3. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edin

Kıyafet seçimi sıcak havalarda büyük önem taşır.

Tercih edilmesi gereken özellikler:

  • Pamuklu veya keten kumaşlar,
  • Bol kesimli kıyafetler,
  • Açık renkli giysiler,
  • Hava geçirgen kumaşlar.

Bu tür kıyafetler vücudun serin kalmasına yardımcı olabilir.

4. Şapka ve güneş gözlüğü kullanın

Doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmak güneş çarpması riskini artırabilir.

Korunmak için:

  • Geniş kenarlı şapka kullanın.
  • UV korumalı güneş gözlüğü tercih edin.
  • Açık alanlarda gölgeyi tercih edin.

Basit koruyucu ekipmanlar bile sıcaklığın olumsuz etkilerini azaltabilir.

5. Hafif ve su içeriği yüksek besinler tüketin

Yaz aylarında ağır ve yağlı yemekler yerine daha hafif öğünler tercih edilmelidir.

Özellikle:

  • Karpuz,
  • Kavun,
  • Salatalık,
  • Domates,
  • Yoğurt,
  • Yeşil salatalar

hem sıvı ihtiyacını destekler hem de sindirimi kolaylaştırır.

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6. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin

Güneş ışınları yalnızca sıcaklık hissi oluşturmaz; aynı zamanda cilt üzerinde zararlı etkiler de bırakabilir.

Dışarı çıkmadan önce:

  • Cilt tipine uygun güneş koruyucu sürün.
  • Uzun süre dışarıdaysanız belirli aralıklarla yenileyin.
  • Dudaklar için koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

7. Serin ortamlarda bulunmaya özen gösterin

Aşırı sıcaklarda mümkün olduğunca serin ve iyi havalandırılan ortamlarda kalmaya çalışın.

Evinizi serin tutmak için:

  • Perdeleri gündüz kapalı tutabilirsiniz.
  • Sabah ve akşam saatlerinde evi havalandırabilirsiniz.
  • Klima veya vantilatörü güvenli şekilde kullanabilirsiniz.

8. Risk gruplarına daha fazla dikkat edin

Bazı kişiler sıcak havalardan daha fazla etkilenebilir.

Risk grubunda yer alanlar:

  • Bebekler,
  • Küçük çocuklar,
  • 65 yaş üzerindeki bireyler,
  • Hamileler,
  • Kalp, tansiyon ve diyabet hastaları.

Bu kişilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması ve uzun süre güneş altında kalmaması önerilir.

9. Güneş çarpması belirtilerini tanıyın

Aşırı sıcaklara bağlı gelişebilecek güneş çarpması acil müdahale gerektirebilir.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler:

  • Yüksek ateş,
  • Şiddetli baş ağrısı,
  • Baş dönmesi,
  • Bulantı ve kusma,
  • Bilinç bulanıklığı,
  • Hızlı nabız.

Bu belirtiler görüldüğünde kişi serin bir ortama alınmalı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

10. Fiziksel aktiviteleri günün serin saatlerine bırakın

Yürüyüş, koşu veya egzersiz yapmak isteyenler için en uygun zamanlar:

  • Sabah erken saatler,
  • Gün batımından sonraki saatlerdir.

Yoğun güneş altında yapılan egzersizler vücut ısısını artırarak sağlık sorunlarına yol açabilir.

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AŞIRI SICAKLARDA YAPILMAMASI GEREKENLER

Sıcak havalarda bazı alışkanlıklar sağlık açısından risk oluşturabilir.

Bunlar arasında:

  • Uzun süre güneş altında kalmak,
  • Yetersiz su tüketmek,
  • Ağır egzersiz yapmak,
  • Alkol tüketmek,
  • Kapalı araç içinde beklemek,
  • Koyu renkli kalın kıyafetler giymek

yer alır.

Bu davranışlardan kaçınmak, sıcak hava kaynaklı sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

İlgili Konular: #sıcak hava #Sıcaklık #yaz mevsimi

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