Z kuşağı daha erken yaşlanacak! Uzmanlardan kritik tehlikeye karşı uyarı
Uzmanlar, Z kuşağının daha hızlı yaşlandığını ve elektronik sigara bağımlılığı nedeniyle daha kötü bir cilde sahip olduğu konusunda uyardı.
İnsanlık tarihi boyunca insanlar en fazla kendi güzelliklerine önem verirken, geç yaşlanmak için birçok uygulama denemiş ve bilimsel araştırmalar yapmıştır. Ancak, uzmanlar Z kuşağının beklenenden daha erken yaşlandığını açıkladı.
Z KUŞAĞI DAHA ÇABUK YAŞLANACAK
İnsanlar hem iç sağlıkları hem de dış görünüşleri açısından gençliklerini korumak için daha fazla çaba harcıyor gibi görünüyordu. Ancak uzmanlar, elektronik sigara bağımlılığı nedeniyle Z kuşağının diğer nesillere göre daha hızlı yaşlandığı konusunda uyardı.
1997 ile 2012 arasında doğan nesil, elektronik sigaraların veya nikotin buharlaştırıcılarının sigara içmeye karşı daha güvenli bir alternatif olarak selamlandığı bir dünyada doğdu. Sigara içmenin kanser riskinin artması, dişlerin sararması, ağız kokusu ve erken kırışıklıklar gibi uzun vadeli etkileri iyi bilinmektedir. Ancak e-sigara kullanımının uzun vadeli etkileri daha az biliniyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, tüm yetişkinler arasında e-sigara kullanma olasılığı en yüksek grup 18 ila 24 yaş arası kişilerdir. Ciltte "e-sigara yüzü" tanımını yapan dermatologlara göre elektronik sigara kullanımı, Z kuşağının daha erken yaşlandıklarını ortaya koyuyor.
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