Zekat nedir, ne zaman verilir? Zekat vermenin bir zamanı var mıdır?

Zekatın ne olduğu ve ne zaman verildiği dini sorumluluklarını yerine getirmek isteyen yurttaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Zekat nedir, ne zaman verilir? Zekat vermenin bir zamanı var mıdır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:04
Zekat nedir, ne zaman verilir? Zekat vermenin bir zamanı var mıdır?
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Ramazan Ayı'nın gelmesine kısa bir süre kalmasıyla birlikte dini sorumluluklarını yerine getirmek isteyen yurttaşlar, sosyal medyada Zekat vermekle ilgili konuları araştırıyor. Peki, Zekat nedir, ne zaman verilir? Zekat vermenin bir zamanı var mıdır?

ZEKAT NEDİR?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (hakikaten ya da hükmen üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olması gerekir. Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr.), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât senenin herhangi bir zamanında verilebilir. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.


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