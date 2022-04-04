Zelenski, Grammy Ödülleri'nde konuştu: 'Yıkılan şehirler için bir hayalim var...'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:28

Oscar Ödülleri’nde de konuşması için fırsat verilmesi istenen, hatta Sean Penn’in, konuşturulmaması halinde Oscar ödüllerini herkesin önünde eriteceğini söylediği, ancak Akademi tarafından konuşmasına izin verilmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'de düzenlenen 64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde halka seslendi.

Zelenski, Grammy’deki konuşmasında halen Rusya saldırısı altında olan ülkesi için destek istedi. Zelenski’nin “Elinizden gelen her şekilde bize destek verin, ama sessiz kalmayın” sözleri dikkat çekti.

"BİZİM MÜZİSYENLERİMİZ SMOKİN YERİNE 'ZIRH' GİYİYOR"

Trevor Noah’ın sunuculuğunu üstlendiği 64. Grammy Ödülleri’nde, Zelenski, sahnedeki dev ekranlardan yansıtılan videosunda, savaşta 153 çocuğun hayatını kaybettiğini, 400'den fazla çocuğun da yaralandığını belirterek, “Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine zırh giyiyor. Hastanelerde, her ne kadar onları duyamasalar da yaralılara şarkı söylüyorlar” diye konuştu.

"SESSİZ KALMAYIN"

“Ama müzik bunu değiştirecek. Yaşamak, sevmek, ses vermek için özgürlüğümüzü savunuyoruz” diyen Zelenski, “Topraklarımızda, bombalarıyla korkunç sessizliği getiren Rusya ile savaşıyoruz. Ölüm sessizliği. Sessizliği müziğinizle doldurun. Bugün hikayemizi anlatmak için doldurun. Sosyal ağlarınızda, televizyonlarda savaşla ilgili gerçeği anlatın. Elinizden gelen her şekilde bize destek verin, ama sessiz kalmayın. Savaş tüm şehirlerimizi mahvediyor. Onlar şimdiden efsane. Ama benim onlar için bir hayalim var. Özgür olmaları. Sizin Grammy sahnesinde özgür olmanız gibi” diye konuştu.

Zelenskiy'nin konuşmasının ardından törende şarkıcı John Legend, Ukraynalı sanatçılar Mika Newton, Lyuba Yakimchuk ve Siuzanna Igidan ile beraber sahneye çıkarak “Free” (Özgür) isimli şarkıyı söyledi.

Sunucu Trevor Noah, “En karanlık zamanlarda bile müziğin moralinizi yükseltme ve size daha parlak bir yarın için umut verme gücü var. Şu anda azıcık da olsa umudu Ukrayna halkından daha fazla kullanabilecek kimse yok” dedi.