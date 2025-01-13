Zeynep Koçak setlerde yaşadığı zorbalığı anlattı: 'Çok çirkinsin, sete makyajsız gelme'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:57

Güncelleme: 13.01.2025 - 13:57

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Zeynep Koçak, setlerde yaşadığı mobbing ve zorbalıkları ilk kez dile getirdi.

Koçak, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda, sinema ve dizi sektöründeki zorlu deneyimlerini anlattı. Özellikle bir sette yaşadığı zorbalığı gözyaşları içinde paylaşan Koçak, bir prodüksiyon amirinin kendisine "Çok çirkinsin, sete makyajsız gelme" gibi sert sözler sarf ettiğini belirtti. Bu sözlerin ardından duygusal olarak zorlanan Koçak, profesyonelce gözyaşlarını tutmaya çalışarak, yaşadığı acıyı paylaştı.

Zeynep Koçak, yaşadığı zorlukları ve sektördeki karanlık tarafı anlatırken, 9 yıl boyunca yaşadığı hayal kırıklıklarını da dile getirdi. Koçak, "Küçük Esnaf" adlı projeden sonra yazdığı onlarca projenin istisnasız kabul edildiğini ancak sözleşmelerin iptal edilmesi, geri çekilmesi veya projelerin yayınlanmaması gibi olumsuzluklarla karşılaştığını söyledi. Koçak, tüm bu süreçlerin ardından büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

YÖNETMEN "SENDEN NEFRET EDİYORUM" DEDİ

Sabahları sete makyajsız gelmesinin diğer oyuncuları demoralize ettiğini söyleyen bir prodüksiyon amiri ile karşılaştığını belirtti. Koçak, bu sebeple her sabah sete makyaj yaparak gitmek zorunda kaldığını ifade etti. Bununla birlikte, aynı setin yönetmeninin kendisine, "Senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum" gibi sert ve küçültücü ifadelerle yaklaşmasının ardından bir buçuk ay boyunca bu zorbalıklara maruz kaldığını söyledi.

Ayrıca Koçak, kendisine estetik yaptırmasıyla ilgili yapılan eleştirilere de yanıt verdi. "Sizden tek istediğim, bu paylaşımın altına 'bu yüzden estetik yapıp duruyor' yazmayın!" diyen Koçak, 23 yaşında bu sektöre başladığında nasıl göründüğüyle ilgili sürekli eleştirilerle karşılaştığını ve bu durumu hiçbir zaman beklemediğini vurguladı.