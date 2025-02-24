Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel 3. bebeklerini kucakladı: Kız kardeşler birbirine kavuştu!
Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti üçüncü kez anne-baba oldu. Minik Yasmin, ablaları Yade ve Yeda ile buluştu
2009 Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen ve 2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Ünlü çiftin üçüncü kızları dünyaya gelirken, Volkan Demirel bu güzel haberi duyurdu. Çift, bebeklerine Yasmin adını verdi.
Zeynep Demirel, mutluluğunu sosyal medya hesabından "Hoş geldin ailemizin en minik üyesi" sözleriyle paylaştı.
ÜÇ KIZ KARDEŞ BULUŞTU
Demirel çiftinin kızları Yade (11) ve Yeda (7), dün yeni doğan kardeşleriyle bir araya geldi. Volkan Demirel, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Etiketler: #Zeynep Sever Demirel #volkan demirel
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