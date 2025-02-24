Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel 3. bebeklerini kucakladı: Kız kardeşler birbirine kavuştu!

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti üçüncü kez anne-baba oldu. Minik Yasmin, ablaları Yade ve Yeda ile buluştu

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel 3. bebeklerini kucakladı: Kız kardeşler birbirine kavuştu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:45

2009 Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen ve 2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü çiftin üçüncü kızları dünyaya gelirken, Volkan Demirel bu güzel haberi duyurdu. Çift, bebeklerine Yasmin adını verdi.

Zeynep Demirel, mutluluğunu sosyal medya hesabından "Hoş geldin ailemizin en minik üyesi" sözleriyle paylaştı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ BULUŞTU

Demirel çiftinin kızları Yade (11) ve Yeda (7), dün yeni doğan kardeşleriyle bir araya geldi. Volkan Demirel, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


Etiketler: #Zeynep Sever Demirel #volkan demirel

İlgili Haberler

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in mutlu günü: Bebeklerinin ismi belli oldu!

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in mutlu günü: Bebeklerinin ismi belli oldu!
Zeynep Demirel, Volkan Demirel'i ti'ye aldı: 'Bakın ne buldum'

Zeynep Demirel, Volkan Demirel'i ti'ye aldı: 'Bakın ne buldum'
Zeynep Demirel'den 'Cadılar Bayramı' eleştirilerine yanıt:

Zeynep Demirel'den 'Cadılar Bayramı' eleştirilerine yanıt: "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize..."
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler