Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı?

Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı?

5.07.2026 15:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor, Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Midtjylland’a bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon euro'luk bir teklif iletti. Peki, Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda da mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer bu transferi gerçekleştirmesi halinde, bonservis rekoru kıracak. Peki, Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, nereli? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı?

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

Aral Şimşir 19 Haziran 2002, Køge doğumludur. Şimşir, Danimarka'da Sivaslı ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve bu nedenle forma numarası olarak Sivas'ın plaka kodu olan '58' numarasını giymektedir.

Türk profesyonel futbolcu forvet mevkiinde oynamaktadır. Superligaen ekibi Midtjylland forması giymektedir. Aral Şimşir, U15 seviyesinde Midtjylland'a geçmeden önce ilk olarak HB Køge'nin genç takımlarında oynadı. Şimşir, 7 Mart 2022'de 2022 sezonu için Norveç kulübü FK Jerv'e kiralık olarak katıldı. Kulüp adına ilk golünü 18 Nisan'da attı ve Eliteserien'de Kristiansund'a karşı 1-0'lık galibiyette maçın galibiyet golünü attı. 9 Haziran 2023'te 2022-23 Danimarka Süper Ligi Avrupa play-off maçında Viborg FF'ye karşı 1-0 galibiyette tek golü atarak 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer almayı garantiledi .

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Aral Şimşir, Türkiye Milli Futbol Takımı formasıyla 7 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştır.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2020- Midtjylland

2022→ Jerv (kiralık)

2022→ Lillestrøm (kiralık)

İlgili Konular: #trabzonspor #Aral Şimşir

İlgili Haberler

Ilaix Moriba kimdir? Ilaix Moriba kaç yaşında, nereli? Ilaix Moriba hangi takımlarda oynadı?
Ilaix Moriba kimdir? Ilaix Moriba kaç yaşında, nereli? Ilaix Moriba hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Ilaix Moriba için Aston Villa da devreye girdi. Peki, Ilaix Moriba kimdir? Ilaix Moriba kaç yaşında, nereli? Ilaix Moriba hangi takımlarda oynadı?
Nathan Ake kimdir? Fenerbahçe'nin yeni stoperi Nathan Ake kaç yaşında, nereli? Nathan Ake'nin boyu kaç?
Nathan Ake kimdir? Fenerbahçe'nin yeni stoperi Nathan Ake kaç yaşında, nereli? Nathan Ake'nin boyu kaç? Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Nathan Ake'yi transfer ettiğini açıkladı. Peki, Nathan Ake kimdir? Fenerbahçe'nin yeni stoperi Nathan Ake kaç yaşında, nereli? Nathan Ake'nin boyu kaç?
Lesley Ugochukwu kimdir? Lesley Ugochukwu kaç yaşında, nereli? Lesley Ugochukwu hangi takımlarda oynadı?
Lesley Ugochukwu kimdir? Lesley Ugochukwu kaç yaşında, nereli? Lesley Ugochukwu hangi takımlarda oynadı? Son dört sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezonda da şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray'da gündeme Lesley Ugochukwu geldi. Peki, Lesley Ugochukwu kimdir? Lesley Ugochukwu kaç yaşında, nereli? Lesley Ugochukwu hangi takımlarda oynadı?