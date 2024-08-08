Zor beğenen kediler için işe alındılar! Gurme kediler iş başında...

Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:16

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:16

Kediler, gün boyu ne yiyecekleri konusunda son derece seçici davranmalarıyla tanınırlar. Bu durumu anlamaya çalışan araştırmacılar, kedilerin doğrudan sürece dahil olduğu bir deney tasarladı. Şanghay Teknoloji Enstitüsü'nün yürüttüğü bu çalışmada, 10 kedi farklı mama çeşitleri arasından seçim yaparak, kedilerin damak tadına en uygun formülleri belirlemeye yardımcı oldu.

MAMA PAZARI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYORLAR

Kediler için mama pazarı büyük bir hızla büyüyor ve 2032 yılına kadar yalnızca ABD'de 55,6 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor. Ancak, bugüne kadar yapılan araştırmalarda kedilerin damak zevkine dair çok fazla veri elde edilememişti. Şanghay Teknoloji Enstitüsü'nün yürüttüğü bu yeni çalışmada, kedilerin tercih ettiği lezzetleri belirlemek amacıyla 50'den fazla farklı tat bileşeni denendi.

Mama kaseleri, kedilerin en sevdiği lezzetler arasında yer alan et türevleriyle kaplandı. Çalışmada, etin pişirilmesi sırasında oluşan maillard reaksiyonu gibi lezzet unsurları ön plana çıkarılarak, kedilerin et ve umami tadına olan düşkünlükleri bir kez daha doğrulandı. Araştırma, kedilerin mama seçiminde koku duyusunun ne kadar önemli olduğunu da ortaya koydu.

Bu araştırmanın sonuçları, gelecekteki kedi maması formüllerini geliştirmede önemli bir rehber olacak ve kedilerin gerçekten seveceği mama seçeneklerinin sunulmasını sağlayacak.