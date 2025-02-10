Zuhal Topal programda gözyaşlarına boğuldu: "Sorumluluların istifa etmesini istiyorum"

TV 8'de yayınlanan ve televizyon ekranlarının sevilen programlarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında, son bölümde Zuhal Topal Kartalkaya yangını nedeniyle aile dostlarını kaybettiğini açıkladı. Topal, "Sorumluluların istifa etmesini istiyorum" dedi.

Zuhal Topal programda gözyaşlarına boğuldu:
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 19:41

TV8’in sevilen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bugün programın kapanışına Zuhal Topal yaptığı konuşmayla damga vurdu.

"SORUMLULAR İSTİFA ETMELİ"

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi, hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucu Zuhal Topal yangında hayatını kaybedenler arasında aile dostlarının da olduğunu açıkladı. Zuhal Topal, yakın arkadaşları olan Bodurluoğlu ailesini 3 ferdinin yangında hayatını kaybettiğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Topal, şu ifadelerde bulundu;

"Dostlarımı ve çocuklarını kaybettik. Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek ferdi sevgili Tunç'a da sabırlar diliyorum. Konuşamıyorum, tabi ki çok canım yanıyor, tabi ki isterdim ki acımı yaşayayım ama işimi yapmak zorundayım. Türk halkına baş sağlığı diliyorum. Ölüm herkesin sonu ancak böyle ihmallerin ardından gelen ölümler hepimizin canını daha fazla yakıyor. Bu yangındaki ihmallere göz yuman sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin istifa etmesini istiyorum"


Etiketler: #Zuhal Topal #Yemekteyiz #Grand Kartal Otel #Kartalkaya

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