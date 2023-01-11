Beklenmeyen gizem

11 Ocak 2023 Çarşamba

Geçen hafta Süper Lig deprem yaşadı! İki büyük bizleri şaşırtırken lige heyecan ve ilgi getirdi. Aylardır Jesus’a tapanlar gerçeğe tosladılar. Portekizli teknik direktör büyük ve zorunlu finallerde sınıfta kalıyor. Bunu Portekiz’de de yaşadı ve yaşattı. Kısa süre önce Trabzon’da yaşattığı felaketi Galatasaray karşısında kendi sahasında da yineledi! Bu fatura sadece genç kaleci Altay’a kesilemez. Jesus rakiplere göre taktik ve düzen almıyor. Daha önceleri belirttim.

Takımı sadece koşmak adına oynatırken topu iyi kullanacak ve sonucu getirecek futbolcuları unutuyor. Hatalı olduğunu İrfan Can Kahveci gördüğü kırmızı kartla kendisine hatırlatırken taraftarını ve geleceğini unuttu gibi! Başkan Ali Koç ve yönetimi bunu görmelidir. Trabzonspor’un Alanyaspor’a 5-0 kaybettiği maçtaki kötü futbolu ve yenilen gollerdeki vurdumduymazlığı da önemli bir mesaj taşıyor. Abdullah Avcı bunu bize hissettirse de sorumludur. Futbol total bir oyun. Ancak aynı zamanda içinde ruhsal faktörleri de öne alan bir oyun. Bu anlamda ders alınması bazı faktörlerin önünde yer alır. Bizden hatırlatması. Gelelim Galatasaray’a... Kadıköy’de önemli bir galibiyet aldılar. Okan Buruk’u küçümseyenler ve sadece kaleci Muslera faktörünü öne getirenler olaya doğru bakmıyorlar derim.

Buruk, Jesus ile Avcı’ya göre daha sıkıntılı bir atmosfer ve baskının içinden takımını çıkarıp liderliğe geldi. Derbi kaybetmedi. Takım içindeki egolu ve yıldız oyuncuları iyi yönetirken aynı zamanda eleştirileri dikkate alıp futbol taktiğini çeşitlendirdi. Ülkemizde futbol ve kulüp bazında gerçeği görmek şarttır!