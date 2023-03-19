Adnan Dinçer
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Çanakkale geçilmez

19 Mart 2023 Pazar

İğneden iplik geçer ama Çanakkale’den düşman gemisi asla geçemez! Bu heyecan ve birliktelik içinde tribünleri dolduran taraftarlar, savaşta en çok şehit veren kulüp olarak bütünleşti. İlk yarıda sanki yeni iki takım izledik. Şenol Güneş’in kadrosu transferlerle çok değişmişti. Golün ilk yarının son anında olsa da geleceği netti. Savunma anlayışı içinde oyunu çirkinleştirmeden oynamaya çalışan İstanbulspor, Beşiktaş’tan son anda Cenk ile golü yedi.

ABOUBAKAR FARKI

Oyunun kaderini değiştiren gol 58. dakikada Aboubakar’ın kendine özgü pozisyonu yaratması ve vuruşuyla geldi. Beşiktaş belki ligden kopmasa farklı cümleler kurabileceğimiz bir oyuncu olacaktı. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih, Ghezzal, Gedson ile şık bir gol atan Redmond teknikleri ve yaratılıcıklarıyla çok can yakar. Savunma güvenliğini Talha ve Onur’la daha etkili hale dönüştüren Kartal, artık yukarıya bakabilir mi zaman gösterecek? 

Kuşkusuz Ghezzal’ın dönüşü Beşiktaş’ın hücum gücüne büyük katkı sunacaktır. 

İstanbulspor yeni transferlerinden bekleneni alamasa da derli toplu bir oyunla ikinci yarı neredeyse beraberliği yakalıyordu. Demek ki ligde kalma umutları ve alacakları puanlar var; son 3 maçlarını boşuna kazanmamışlardı. Yeni oyuncular katkı sunar, Fatih Tekke hoca daha cesur olmalı.

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