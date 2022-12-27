Uyarı olmalı

27 Aralık 2022 Salı

Biz özellikli bir futbol ülkesi olarak kendi futbol dünyamıza dönerken sadece kendi tuttuğumuz takımımızın kazanmasını isteriz. Bu anlamda çok hataları doğrulara katarız. Önce koşan ama topu koşturamayan ve yine de gözümüzde çok büyüttüğümüz Jesus’un F.Bahçe’sinin Trabzonspor’u aşamayan yenilgisine bakmak gerekli. Taraftarının motive ettiği Bordo-Mavililer 2 golle kazanmasını bildi. Bu aynı zamanda Avcı’nın avı olmaktır! Daha sonra garip bir şekilde G.Antep karşısında arayışlar içinde olan Şenol Güneş’in Beşiktaş’taki klâsik yapısının getiremediği kötü oynayan ve tek puanı kurtardığı maçı izledik. İki takım da oyunun skorunu yansıtınca gözler G.Saray’ı lider yapan İstanbulspor maçına çevrildi. Gomis, attığı goller ve direkten dönen vuruşlarıyla Okan Buruk’a gerekli mesajı verdi. Başka önemli bir hatırlatma da mücadele etmeyi öğrenen İstanbulspor’u görmemiz oldu. Ligimiz geçmişi aratıyor. Dünya Kupası bize bir uyarı olarak alınmalı. Yoksa üç büyükleri zorlayarak sorunu çözemeyiz.