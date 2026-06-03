Cumhuriyet Gazetesi Logo
Demokraside birlik!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Demokraside birlik!

03.06.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

CHP’nin TBMM grup toplantı salonu tarihinin en yoğun günlerinden birine tanıklık etti! Grup toplantısı miting havasındaydı. Salona girebilenlerin dört katı Meclis’in ya kapısında ya Genel Kurul salonunun çevresindeydi!

Öncelikle şu gözlemimizi paylaşalım; kimsenin CHP’den ayrılmaya niyeti yok! Anadolu’nun dört bir yanından Ankara’ya gelen partililer en çok şu sloganları attılar:

- İktidar, iktidar...

- Mustafa Kemal’in askerleriyiz!

- Özgür başkan, Özgür başkan. Bir slogan vardı ki atılmaması için milletvekilleri ve CHP’nin grup yöneticileri de önlem almaya çalıştı. “Hain” sözcüğünün salonda dillendirilmemesi için Özgür Özel de çaba harcadı!

Ancak sık atılan sloganlardan biri oldu!

***

Özgür Özel ağır bir dil kullandığı konuşmasında son bir çıkış yolu daha önerdi. Olağanüstü kurultay için temmuz ayında karar kılınması halinde 45 gün içinde içişlerinin düzene gireceğini söyledi, ekledi:

- Ondan sonra iktidar yürüyüşümüze devam ederiz!

Kılıçdaroğlu’nun bu öneriyi kabul etmesi, 900 delegenin olağanüstü kurultay istemini dikkate alması, parti kamuoyunu dinlemesi mümkün mü?

Yanılmayı yürekten diliyoruz; Kemal Bey bu eşikleri aşmış. Dinlemeyecek! Ne olursa olsun kendi yol haritasını oluşturmuş. Önüne engel çıkarsa “bertaraf” edilecek! Bunun son somut örneği önceki akşam yaşandı. Kurultaya imza veren delege sayısının 900’ü geçtiği saatlerde, MASAK’tan tüm delegelere ve sülalelerine bir teşekkür mesajı geldi:

Tümünün hesaplarının incelenmesine!

Mademki imza verdiniz hesabını da verirsiniz!

Bunu hiç çekinmeden, zamanlamasının toplumun dikkatinden kaçmayacağını umursamadan yaptılar!

Salt bu durum bile Kılıçdaroğlu’nun önüne çıkacak tüm parti içi demokrasi istemlerinin bir şekilde bertaraf edileceğini gösteriyor!

Erdoğan da önceki gün konuyu her zamanki gibi CHP’ye getirip “Biz hiçbir yerinde yokuz” dedikten sonra huzuru bozan olursa gereğinin yapılacağını söyledi. Bunun da Türkçesi şu:

Nasıl 24 Mayıs günü biber gazıyla, kapıları kırarak genel merkeze girildiyse her yere girilir!

***

Özgür Özel’in TBMM’de grup toplantısı yapması önemli bir ivmeydi. Bunu başarmasında en önemli etken milletvekili grubunun ezici çoğunluğunun Özel’in yanında yer almasıydı.

Kafalardaki soru şu:

Bundan sonra ne olacak? Şu aşamada öngörülmesi zor bir sürecin içinden geçiyoruz. İşin içine dillendirmek istemediğiniz tutuklamalar, Meclis merkezli şafak operasyonları girerse bambaşka bir süreç başlar. O aşamanın sonrasını kimse öngörmez!

O aşamaya gelmeden hızlı, sağduyulu çözüm kurultayın yapılması. Bu olmazsa tartışmanın “solda birlik”, “CHP’liler birbirine girdi” zeminine sokulmadan bir yol izlenmesi en uygunu olur. Bu yolun başlığı şu olabilir:

Demokraside birlik!

Konu önünde sonuna demokrasi mi monarşi mi ikilemine gidecek!

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #TBMM #demokrasi #Kılıçdaroğlu

Yazarın Son Yazıları

Demokraside birlik!

CHP’nin TBMM grup toplantı salonu tarihinin en yoğun günlerinden birine tanıklık etti!

Devamını Oku
03.06.2026
Kurultay... Kurultay!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına atanmasının ağırlıklı olarak CHP boyutu öne çıkıyor.

Devamını Oku
02.06.2026
Hangi hu-kukla?

Demokrasiye yönelik en büyük saldırılardan biri olan 21 Mayıs operasyonunun sonuçları henüz ortaya çıkmadı.

Devamını Oku
30.05.2026
Kılıçdaroğlu’nun 3. hamlesi!

CHP gündeminin bir ayağı seçilmiş genel başkan Özgür Özel’in milletle buluşmaları, bir ayağı atanmış genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönüş hamleleri.

Devamını Oku
28.05.2026
Öfke büyüyor!

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in 24 Mayıs’ta Eskişehir Yolu-TBMM önünde yaptığı başlangıcın ardından ilk durağı İzmir’di.

Devamını Oku
27.05.2026
Soma’dan TOMA’ya!

23 Mayıs Cumartesi günü bu köşenin başlığı şöyleydi...

Devamını Oku
26.05.2026
Özgür Özel'in dördüncü sınavı!

Fırtına gibi bir üç yıl geçti. 14-28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP’de değişim tartışması başladı

Devamını Oku
23.05.2026
CHP'den öte... Türkiye sorunu

Dün akşam saatlerinde bölge adliye mahkemesinin (BAM) 36. hukuk dairesi Türkiye demokrasisi için çok vahim bir karara imza attı.

Devamını Oku
22.05.2026
ABD-Çin-Rusya: B-uzlaşma!

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’tan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin’i ağırladı.

Devamını Oku
21.05.2026
Yolun sonu görünüyor!

Darbeleri, olağanüstü dönemleri, iç savaşın eşiğinden dönmeleri atlatan Türkiye, öncekilerden daha farklı ama özü değişmeyen bir süreçle karşı karşıya!

Devamını Oku
20.05.2026
Göçün 65. yılı!

Cumartesi günü Almanya’nın Köln kentinde Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu’nun (HDF) düzenlediği “Göçün 65. yılı” konulu sempozyumda konuşmacıydık.

Devamını Oku
19.05.2026
Çin: Siper güç!

Trump’ın Çin seferi yakın gelecekte yaşanacak güç dengesi değişikliğinin habercisi oldu.

Devamını Oku
16.05.2026
Nereden buldunsa buldun!

Siyasetin tariflerinden biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
14.05.2026
Bir Goebbels davası!

Silivri davalarının sonuç değil, süreç odaklı olduğunu ortaya koyan olguların başında casusluk davası geliyor.

Devamını Oku
13.05.2026
Rozetle kelepçe arasında!

İçinden geçtiğimiz döneme damgasını vuracak pek çok tanım var.

Devamını Oku
12.05.2026
Ahmet Hakan’a kitap önerileri!

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmaya sevk edildiği 22 Mart gecesinde, medyaya da yansıyan 120 sayfalık sorgu tutanağını bitirdiğimde şöyle mırıldandım...

Devamını Oku
09.05.2026
CUMOK kitabı!

Cumhuriyet gazetesi 102 yaşına girdi.

Devamını Oku
07.05.2026
Deniz’lerin davasından bugüne...

Bugün Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamının 54. yılı.

Devamını Oku
06.05.2026
Vahap Seçer ittifakı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı’na seçilmesi hem CHP hem Seçer için sıradan bir başarı değil.

Devamını Oku
05.05.2026
Tandoğan’a madenciler damga vurdu

Başkentte toplumsal buluşmanın ana adresi Tandoğan Meydanı dün özlemini çektiğimiz bir bayram buluşmasına tanık oldu.

Devamını Oku
02.05.2026
Trump’ın (kendine) operasyonu!

ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a saldırısıyla başlayan savaş ikinci ayını doldurdu.

Devamını Oku
30.04.2026
Madenci zaferi

Türkiye 12 Nisan’dan bu yana Eskişehir’den Ankara’ya uzanan madenci eylemini konuşuyor.

Devamını Oku
29.04.2026
Ana hedef: CHP’yi ‘çatlatmak’!

Siyaset yaza girerken kıştan çok farklı bir sıcaklık içine giriyor.

Devamını Oku
28.04.2026
‘Başkanımızı çaldılar!’

Geçen hafta sonu Bursa Kitap Fuarı’ndaydık.Geçen hafta sonu Bursa Kitap Fuarı’ndaydık.

Devamını Oku
25.04.2026
Bayramların ruhu!

Cumhuriyeti kuranlar, onu koruyacak, güçlendirecek, ruh katacak, o ruhu sonraki kuşaklara aktaracak sembol günler oluşturdular.

Devamını Oku
23.04.2026
Ekonomide şimşekler çakıyor!

Önce gazetenin manşetini paylaşalım...

Devamını Oku
22.04.2026
Tom Barrack vali mi büyükelçi mi?

Resmi görevi ABD’nin Ankara büyükelçiliği ve Suriye özel temsilciliği olan Tom Barrack, sınır tanımaz bir yetki aşımı içinde Türkiye’ye yönetim şekli biçmeye devam ediyor.

Devamını Oku
21.04.2026
Okullar +18!

Bu noktaya bir günde gelmedik.

Devamını Oku
18.04.2026
Çin’in 4 maddelik çıkışı!

ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaş altıncı haftasını doldururken Çin’den ilk kez net bir tavır geldi.

Devamını Oku
16.04.2026
Türkiye’nin y-önü!

Zaman zaman yükselip düşen bir tartışma yoğun gündemin ortasında bir kez daha dalgalandı...

Devamını Oku
15.04.2026
Viktatörün sandıkla gidişi!

Macaristan’da son beş seçimi kazanıp 16 yıl başbakanlık yapan Viktor Orban altıncı seçimi kaybetti.

Devamını Oku
14.04.2026
Tahran’a uranyuma giderken...

ABD-İsrail’in İran’a ilan ettiği savaş, 40. gününde iki tarafın da kazandığı bir belirsizlikle yeni aşamaya girdi!

Devamını Oku
11.04.2026
Sanık Yalçın Küçük!

5 yıllık mahpusluğumuzun 2. yılına girmiştik. Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün yargılandığı dava da bizim Ergenekon kumpasıyla birleştirildi.

Devamını Oku
09.04.2026
İran-Ukrayna!

ABD-İsrail’in İran’a karşı 28 Şubat’ta başlattığı savaş 40’ını doldururken belirsizlikler de büyüyor!

Devamını Oku
08.04.2026
‘İmamoğlu’nu indiremedik!’

İBB davasının beşinci haftası başlarken ilk bir aya itirafçı tanıkların ifadelerini geri çekmesi damgasını vurdu.

Devamını Oku
07.04.2026
Kime niyet kime kısmet?

ABD-İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları, sözcüğün tam anlamıyla havada kaldı. Şimdi nasıl yere indireceklerini düşünüyorlar.

Devamını Oku
04.04.2026
31 Mart’ın yıldönümünde!

Dün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ikinci yıldönümüydü.

Devamını Oku
01.04.2026
Trump karaya oturdu!

ABD-İsrail’in İran’a karşı başlattığı hava savaşının birinci ayında, kara savaşı konuşulmaya başlandı.

Devamını Oku
31.03.2026
Trump... Çürük tahta çivi tutmaz!

28 Şubat Cumartesi başlayan ABD-İsrail’in İran saldırısında birinci ay doldu.

Devamını Oku
28.03.2026
Ömer Günel Zeydan Karalar’ın koğuşunda!

CHP’nin 31 Mart 2024’teki yerel yönetim seçimlerinde elde ettiği büyük başarının ikinci yıldönümü yaklaşırken son tutuklanan belediye başkanı Ömer Günel oldu.

Devamını Oku
26.03.2026