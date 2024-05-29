Kim bu videoları izleyenler?

29 Mayıs 2024 Çarşamba

“Doğukan Çep’in beni görüntülü araması esnasında, takip ettiğim Sinan Ateş isimli şahsın yanında iki kişi ile birlikte yürüdüğünü Doğukan’a ilettim. Bu esnada görüntülü arama devam ederken silah sesleri duydum.”

Bu ifade Suat Kurt’a ait. Yani Sinan Ateş cinayeti için keşif yapan sanığa...

Bilgi yağmuru altında yeterince analiz edemiyoruz, eksik kalıyor. Misal, şu soru aklımı kurcalıyor: Cinayet anında neden görüntülü arama yapılır?

Sinan Ateş davasının ek klasörlerini incelerken bu soru ayrı bir anlam kazanıyor.

Zira...

Tarih: 12 Nisan 2021.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Suat Başaran, Almanya’ya gitmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı’nda saldırıya uğradı.

İşte o saldırıya dair yazışmalar da yine Sinan Ateş davasının eklerinde yer alıyor. Keza, Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Tolgahan Demirbaş’ın telefonundan elde edilen yazışmalar bize çok şey anlatıyor.

Buna göre Demirbaş, 7 Nisan tarihinde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a, “Sayın genel başkanım, Suat Başaran için Ankara’da diye duyum aldım, sürekli gittikleri muhalif kafeye adam gönderdim. İhtimallerine de bakıyoruz bilginiz olsun sayın genel başkanım, arz ederim” dedikten sonra mekânda çekilmiş bir video gönderiyor.

Bitmiyor...

Saldırı sonrası yazışmada da yine video detayı dikkat çekiyor...

“Demirbaş: Efendim dönüş yolundayız, arkadaşlar bizimle, Suat programa göre devam ediyor, İstanbul beklemede.

Yıldırım: Tamam geçmiş olsun.

Demirbaş: Sağ olun efendim, hayırlı geceler.

Yıldırım: Video kimseyle paylaşılmasın.”

‘PAZARTESİ VİDEO İLE GELİN’

Başka bir saldırıya dair deliller de yine Sinan Ateş cinayeti davasının klasörlerinden çıkıyor.

Tarih: 1 Haziran 2021.

İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mümin İnan saldırıya uğradı. Ancak İnan, beraberindekilerle birlikte saldırıya müdahale etti. İşte bu olay sonrası da Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, bir WhatsApp grubuna “genel başkan” diye kayıtlı bir kişiyle yapıldığı anlaşılan ve İnan’a yönelik saldırıya ilişkin yazışmanın ekran görüntüsünü atıyor. Ekran görüntüsündeki yazışmada, genel başkan ismiyle kaydedilmiş kişinin “O kadar adam gittiniz bir işi halledemediniz. Bu da size son işti” mesajını attığı görülürken sonrasında Şanlı aynı gruba, İnan’ın olaya ilişkin yaptığı açıklamanın videosunu “Rezilliğinizi seyredin” diyerek gönderiyor.

Ve bir video “talimatı” daha geliyor...

Zira bu konuşmalardan iki gün sonra Tolgahan Demirbaş, bu kez Ahmet Yiğit Yıldırım’a, “Sayın genel başkanım bu Niğdeli kişiye (Mümin İnan’ı kastediyor) karşı bir girişimde bulunmak üzere Ömer başkan tarafından bir talimat verildi. Sonuçları sıkıntı olacak şekilde. Bilgi vermek istedim, arz ederim” diye mesaj gönderiyor. Sonrasında Yıldırım, Demirbaş’a nerede olduğunu sorarak Demirbaş’ı yanına çağıracağını yazıyor. Öte yandan saldırılara ilişkin video kaydı alınmasının da “talimat” olduğu anlaşılıyor. Hem Yıldırım’ın hem de Şanlı’nın talimatlarında saldırılara ait görüntülerin istendiği görülüyor. Örneğin yazışmalardan birinde Şanlı, “Pazartesi video ile gelin” diyor.

Hatırlayın...

2022’de bıçaklı saldırıya uğrayan eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel de benzer bir suçlamada bulunmuştu. Ülkücü bir grup Ünel’e saldırırken diğer yandan da o anları cep telefonuyla videoya kaydediyordu.

Demem o ki...

Bu “saldırının görüntülü kaydı” olayı, hedeflerin ayrı ama kaydı izleyenlerin aynı olduğuna işaret ediyor.