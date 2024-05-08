O MHP’li cinayete nasıl yardım etti?
Sadece Bolu’ya gitmenin cezası 20
yıl hapis midir?
Ne garip bir soru, demeyin. Zira
gözümüzün içine baka baka, aklımıza
hakaret ediliyor
Kuşku yok ki Sinan Ateş
iddianamesine dair çok haber
okudunuz ve analiz dinlediniz. Son
olarak MHP lideri Devlet Bahçeli
de sessizliğini bozdu ve şöyle dedi:
“Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa
mahkemeye sunmalıdır. Hatta şahit
olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme
kapısı açılmalıdır.”
Cinayet iddianamesindeki tutuklu
sanıklardan biri de Serdar Öktem.
Avukat olan Öktem’in önemli bir
MHP’li olduğu sır değil. Sır olan ise bu
iddianamede neden yer aldığı...
Evet, iddianamede Öktem “cinayete
yardım” ile suçlanıyor. Evet, bundan
dolayı 20 yıla kadar hapsi isteniyor.
Evet de... Ne yapmış da bu suçu
işlemiş, işte o yazmıyor.
Bir defa da bin defa da okusanız,
yok.
İddianameye göre; Serdar Öktem
cinayet günü olan 30 Aralık 2022’de
Bursa’dan Ankara’ya, oradan da
Bolu’ya geçmiş. Yılın son günü de
Bolu’daki bir otelden çıkmış, bir yayla
yoluna sapmış, 26 dakika sonra da
oradan dönmüş.
Peki, bu bilgiler ne anlama geliyor?
Yok. Savcı hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir
açıklama getirmiyor.
O halde neden var bu bilgi?
“Cinayete yardım” gibi çok ağır bir suçlama yapıp buna delil olan eylemi neden yazmazsınız?
Yoksa?
Acaba MHP’li Serdar Öktem, cinayet günü Bolu’ya kiminle birlikte gitti? Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı ile birlikte olabilir mi? İkisinin aracının plakaları neydi?
Ve sahi Serdar Öktem Bolu’da kiminle görüştü? Cinayeti işleyen tetikçi Eray Özyağcı ile olabilir mi? Cinayet gecesi tetikçi de Bolu’da bir yaylada kaldı mı? O konaklamayı sahi kim organize etti?
O PLAKALI ARACI KİM KULLANDI
Bakınız...
Bu sorular o kadar kritik ki...
Yanıtlarının hepsi aslında dava dosyasında var. Ancak savcı bunların hiçbirini iddianameye yazmıyor. Haliyle tutuklu sanık Serdar Öktem’in suçunun “sadece Bolu’ya gitmek” olduğunu sanıyoruz.
Halbuki...
Soruşturma dosyasına hâkim herkes biliyor ki Serdar Öktem cinayet anını organize eden İstanbul’daki ekiple, tetikçiyi kaçıran Ankara’daki ekip arasındaki kilit ve ortak isim.
Haliyle... Siz o kilidi koparırsanız, sanki birbirinden haberi olmayan ama aynı kişiyi öldürme suçunda rol alan insanlar yığınının günlüklerini “iddianame” diye önümüze koyarsınız. Tam da budur yargılamaya esas teşkil edecek 145 sayfa.
Demem o ki Serdar Öktem’in “suçsuzluğu” cinayetin örgütlü olmadığına kapı aralıyor.
Bakın, tetikçinin lideri Doğukan Çep’e para gönderen Ufuk Köktürk ile avukat Serdar Öktem’in arasındaki 22 ayrı telefon trafiğine girmiyorum bile. Cinayetten bir gün önce yapılan ama silinen WhatsApp yazışmasına da..
Ve çok daha çarpıcısı...
Savcı, Serdar Öktem’in “06 DB 7018” plakalı bir araçla Bolu’ya gittiğini yazıyor. Halbuki, o araç Öktem’e ait değil. Acaba o plakalı aracı şüphelilerden Ömer Şanlı kullanıyor olabilir mi? Eğer öyleyse, savcı neden bu “hatayı” yapar? Yoksa, Ankara Ülkü Ocakları başkanının ismi “geçmesin” diye bilinçli mi yapıldı?
Sorular çok, yanıtlar henüz yok. Lakin, tarih çok kez öğretti ki sakladığınızı sandığınız sır gözlerimize vuruyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri eylem yaptı
- Cumhuriyet 100 yaşında! İyi ki Cumhuriyet var
- Şişli'de Hıdırellez coşkuyla kutlandı
- Pes dedirten çağrı!
- Trafikte kahkahaya boğan kaza
- Ali Erbaş'ın makam aracı Meclis gündeminde!
- İmamoğlu Paris Belediye Başkanı Hidalgo'yu ziyaret etti
- Özel ile Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de görüştü
- Türkiye tarihi davaya müdahil oldu!
- Aşı karşıtlarına kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM şubesinde skandal görüntü!
- Emekliye seyyanen zam kulisi!
- Özel 'aday'lık tartışmalarına yanıt verdi
- Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
- Mardin'de hasat başladı: İlk ürün 10 bin liraya satıldı
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- ‘1 milyon maaş alıyor’ iddiası: Açıklama geldi
- 'Ciyak ciyak bağıracaklar'
- Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı
- AKP ‘aktör’ arıyor