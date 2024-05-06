Yaptım, yapıyorum, yine yapacağım!
Altın ateşle sınanır, insan
zorlukla...
Mahkeme başkanı,
“Terörle mücadelede görev
almış kişileri hedef gösterme”
diye başladığı kararı iki yıl
hapis cezası diye bitirdi.
Kapıdan çıktığımda gülerek
“Beni tanımışlar” dedim.
Çünkü kararda “sanığın
pişmanlık duymaması”
yazılmış, kravat takanlara
bile uygulanan indirim
uygulanmamıştı. Bir de “bir
daha suç işlemeyeceğine
dair mahkememizde kanaatin
oluşmaması” diye başlayıp
“cezanın sanığın geleceği
üzerindeki uslandırıcı
etkisi” ifadeleriyle devam
ederek başkalarına yapılan
ertelemenin neden bana
uygulanmadığı söylenmişti.
“Militanlaştırılmış yargı”nın
beni düşman olarak görmesi
karara yansımıştı. İnkâr
edemem, yazdığım hiçbir
şeyden pişman değilim,
“Bir daha yapmam” da
demiyorum.
Aslında savunmamda da
“Ben bu hikâyeyi bir yerden
hatırlıyorum” dedim. Zira
gazetecilik yaşamımda
ilk sanıklığım yine “terörle
mücadelede görev almış
kişileri hedef gösterme”
dendi. Bileğime kelepçe ilk
kez o davanın duruşmasına
giderken takılmıştı. Utanmamı
bekliyorlardı, ben ise bir
ödülü gösterir gibi kaldırıp
göstermiştim.
15 yıl önceki hikâye, “iftar
fotoğrafları davası” diye tarihe
geçti. Ergenekon kumpasının
hazırlayıcıları, davaya beş
kala, iftar bahanesiyle
buluşmuştu. Tarafsız
olması beklenen hâkimler;
Fethullahçı savcı ve polislerle
kol kola poz vermişti. Yargı,
Emniyet, ordu; Fethullahçı
çetenin elindeydi. Yargının
halinin fotoğrafını kimse
yayımlayamıyordu. “Ben
yaparım” dedim. Ardından
“Terörle mücadelede
hedef almış kişileri hedef
gösterdi” diyerek Ergenekon
davalarının görüldüğü
mahkemede yargılamaya
başladılar. İşin tuhaflığı,
duruşmanın hâkimi,
fotoğraflarda poz verenlerden
biriydi. Kendi fotoğrafının
yayımlanması hakkında karar
verecekti.
Sonunda ne mi oldu? Ben
bir iftar fotoğrafı nedeniyle
yargılanırken fotoğraftaki
hâkim, savcı ve polisler
“terör örgütü üyeliği”nden
tutuklandı. Benim dava da
unutuldu gitti.
KİMİ KAÇTI KİMİ BİTTİ
2011 yılında bu kez “terör
örgütü üyeliği” suçlamasıyla
tutuklandım. Suçlamanın
çoğunluğu dönemin
yargısı hakkında yazdığım
yazılardan oluşuyordu.
Televizyonlarda “Vay vay
vay” diye verilen Zir Vadisi
kazılarının arka planındaki
görüntüleri yayımladıktan
birkaç saat sonra gözaltına
alınmıştım. İddianamede
“yargıyı itibarsızlaştırdığım”,
bu yolla “teröristlere yardım
ettiğim” anlatılıyordu. Bu
kez hâkimlerim, “yargıyı
itibarsızlaştığı” söylenen
hâkimlerdi. Mahkemede
yüzlerine bakarak
söylemiştim: “Eğer bugün
buradan çıksam adliyenin
merdivenlerine oturup aynısını
yazacağım. 100 yıl hapiste
kalsam çıktığım gün aynı
fikirlerde ısrar edeceğim. Sağ
kolum olmasa sol kolumla
düşündüklerimi anlatacağım.”
Sonunda ne mi oldu?
O “itibarlı” hâkimlerin ve
savcıların kimi kaçıp gitti.
Kiminin de cübbesi çıkarıldı.
Bizim dava yine
unutuldu gitti.
İşte bu yüzden
“militanlaştırılmış
yargı”nın kararını
dinlerken
“Hatırlıyorum”
dedim.
HATIRLATTIĞIM İÇİN CEZA
Bugün
yargılandığım
davada ise “hedef
gösterildiği” söylenen kişi
halihazırdaki adalet bakan
yardımcısı. Ben ceza verilen
Cumhuriyet’teki köşemde
adını bile yazmamışım. Ama
kendisinin adı da fotoğrafı
da medeni hali de hatta kaç
çocuğu olduğu da Hâkimler
ve Savcılar Kurulu (HSK)
sitesinde var. Çünkü kendisi
aynı zamanda hâkim ve
savcıların atamalarına,
yükselmelerine hatta
izinlerine karar veren
HSK 1. Daire’nin üyesi. Bu
köşede okuduğunuz ve
hapisle cezalandırılmama
neden olan yazının konusu
ise geçmişte benimle ilgili
vermiş olduğu bir kararla ilgili.
Hangisi mi?
Barış Pehlivan’la birlikte, Mahrem kitabında, Fethullah Gülen’in akrabalarının karıştığı bir çocuk istismarı dosyasının AKP’li siyasetçiler tarafından nasıl kapatıldığını anlatmıştık. Kitap sayesinde olay Türkiye’de gündem olmuştu. Henüz ortada ne 15 Temmuz ne FETÖ operasyonları vardı. Ama kitabımızın haberlerine hatta satış linklerine yasak gelmişti. İşte bu kararı alan hâkimi yıllar sonra hatırlayıp bu köşede eleştirmem nedeniyle perşembe günü 2 yıl hapis cezası aldım.
ESKİ DÜZENİN YENİ YARGISI
Ortada öyle bir tuhaflık var ki...
Kararı veren hâkimler fiilen idari amirleri olan HSK üyesi ile benim aramda karar veriyorlar. Dahası, içinde aynı mahkemede birlikte görev yaptığı yakın arkadaşı var. Dahası, duruşmada yüzüne de söyledim, içlerinden birisi eski bir AKP üyesi hatta AKP’den aday adayı. Dahası, İsmail Saymaz’ın köşesinden okumuşsunuzdur, eşi de FETÖ soruşturmalarında “iyi niyetli bir şekilde 17-25 Aralık öncesinde sohbetlerde bulundum” ifadesini veren, çocuklarını FETÖ okullarına emanet etmiş bir hâkim.
Haliyle, Gezi’den Can Atalay kararına kadar ülkeyi krize sokan kararları veren mahkemenin beni düşman gibi görüp “uslandırmaya” çalışmasını gayet iyi anlıyorum! Yargının kendi kirini örttüğü bu filmi de daha önce izledim! Bugünkü davayı başlatan “isimsiz ihbarcı”yı bile görüyorum!
Şimdi kalemi bırakmanın değil, mücadele etmenin zamanı. Dün cemaat yargısı, FETÖ yargısı, kumpas yargısı nasıl yıkıldıysa şimdi “militanlaştırılmış yargı”nın cüppesini yırtmanın zamanı. Mahkemelerin üzerindeki gölgeyi kaldırarak milletin kara bahtını aydınlatmanın zamanı.
Burası Cumhuriyet gazetesi. Yarın tam 100. yılımız. İşgal günlerinin içinden çıktık. Adımızı Atatürk verdi. Saltanat rejimin artıklarıyla boğuştuk. Gericilikle, din sömürüsüyle, ırkçılıkla, emperyalizmle kavgalı olduk. Kalemimiz; bombayla, kurşunla, mahpusla sınandı. 12 Eylül dönekliğine, “yetmez ama evet” dönekliğine, Silivri’den kaçış dönekliğine cephe aldık. Ülkemizin damlarının kiremitinin rengini, zeytinin çekirdeğinin tadını nasıl seviyorsak mahpusunu da öyle severiz.
Nefesimizi veririz ama boşuna uğraşmayın, ateşle de zorlukla da uslanmayız!
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