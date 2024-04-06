Brüksel’in bira tapınağı! - Erdinç Utku
Eski kent merkezindeki ünlü tarihi meydan Grand Place yakınlarında yer alan Belgian Beer World (Belçika Bira Dünyası) adlı bira müzesinin ziyaretçi sayısı hayal kırıklığı yaratıyor. Oysa ki neoklasik mimarisiyle göz kamaştıran eski borsa binası 10 yıl süren 90 milyon Avroluk restorasyon çalışmalarının ardından bira müzesine dönüştürülmüş, 9 Eylül 2023’te de büyük umutlarla açılmıştı. Şehrin en önemli turistik mekânlarından biri olan müzenin, neredeyse Brüksel’in simgesi Atomium kadar önemli bir cazibe merkezi olması hedefleniyordu. Üstelik 2 bin metrekarelik eski borsa binası, inşa edildiğinden bu yana hiç yenilenmemişti. Ancak ne yazık ki müze henüz beklendiği gibi bir “bira tapınağı” olamamışa benziyor.
GÜNDE 300 KİŞİ GEZİYOR
Mart ayı sonunda
muhalif milletvekillerinin
parlamentoda bu konuyla
ilgili Brüksel hükümetini
sıkıştırdığını görmesem
şubat ayı ortasında yazmak
üzere ayrıntılı bir şekilde
gezdiğim Brüksel’in bu
yeni ve farklı bira müzesini
yazmayı unutacaktım.
Müzeyi günde ortalama
300 kişi ziyaret ediyor.
Halbuki hedef günde 1000
ziyaretçiydi. Binadaki kafe
ve restoran da öngörülenin
ancak üçte biri kadar ciro
yapıyor. Brüksel’in sosyalist
Büyükşehir Belediye
Başkanı Philippe Close ise
projenin 2028 yılında başa
baş geleceğini söyleyerek
savuşturdu muhalefetin
sıkıştırmasını.
Yanlış anlamayın, bira düşkünü biri falan değilim (yerli ve milli içkimiz rakı varken) ama Belçika bana birayı çağrıştırır. Hafif, beyaz, kahverengi, açık sarı, kırmızı, amber, doğal mayalanan, alkolsüz, trappist veya manastır birası vb... Belçika’da 450 çeşitten fazla bira üretiliyor ve küçük büyük yüzlerce bira imalatçısı var. Belçika bir “bira ülkesi” ve bira günlük hayatın ve kültürün ayrılmaz bir parçası. Bu kültür dünya çapında beğeniliyor ve Belçika tarzı biralar dünyanın her yerinde üretiliyor. Yüzlerce tat, aroma, renk, şekil şekil bardak ve markalarıyla...
KÜLTÜREL MİRAS
30 Kasım 2016, Belçika bira tarihine altın harflerle yazılan bir gündü. UNESCO’nun Belçika’nın zengin bira kültürünü İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne eklediği gün olarak kayıtlara geçti. Bu, Belçika’nın dünya üretiminin yalnızca yüzde birini gerçekleştirdiği dikkate alındığında olağanüstü bir başarı.
Bira müzesini gezmeye
başlayalım isterseniz...
Ziyaretçiler, anıtsal merkez
salon aracılığıyla interaktif
bira deneyimi parkurunun
her biri bira
kültürüyle
ilgili ayrı
bir temaya
sahip altı
bölgeye
ayrıldığı ikinci
kata götürülüyor.
Belgitude’e yani Belçika
bira kültürüne giriş ve
biraya tarihsel bir bakışın
ardından ziyaretçiler dijital
ekranlar sayesinde
biranın temel
malzemeleri
hakkında daha
fazla bilgi
sahibi oluyorlar.
Aynı zamanda
bira üreticilerinin
yeni tatlar yaratmak
için yaratıcılıklarını
nasıl kullandıklarını
da öğreniyorlar. Dört
fermantasyon yöntemi de
dahil olmak üzere bira
üretim sürecindeki tüm
adımlar, ziyaretçiyi düzenli
olarak etkileşime davet
eden dijital projeksiyonlarla
enstalasyonlar
kullanılarak gösteriliyor.
Bu, ziyaretçilerin tüm
parkuru rehber olmadan
tamamlayabilmelerini
sağlıyor. Maya ile ilgili
gösteri de dikkat çekici.
Burada “Yunan yoğurdu
mayası”ndan bahsedilmesi
yüzünden milliyetçi
duygularınız kabarıp
“Yoğurt bizim ama”
diyebiliyorsunuz.
Son odalardan birinde ise sanal bir barmen ziyaretçilere tatil yeri ve yiyecek içecek tercihi gibi birkaç eğlenceli soru soruyor. Bu, en sevdiğiniz Belçika birasını keşfetmenize yardımcı oluyor. Daha sonra da Brüksel’i tepeden görebileceğiniz çatı terasında bedeli önceden ödediğiniz 17 Avroluk bilete dahil olan o biranın tadına bakıyorsunuz. (Büyük bardak tercih ederseniz fark ödüyorsunuz.) Çatı terasında 98 şişe bira ve 49 fıçı bira seçeneği var. Bana sorarsanız müze ziyaretinin en eğlenceli ve keyifli yanı bu son aşama. Bir yandan çatıdan Brüksel’i seyrederken bir yandan da beğeninizi anlamak üzere yapılan küçük bir interaktif sanal test sonunda belirlenen biralardan birini yudumlayarak müze ziyaretinizi taçlandırıyorsunuz.
Bira müzesini gezmek istemeyen ama eski borsa binasının iç kısmının ihtişamını keşfetmek isteyenler bilet almak zorunda değiller. Zemin kata altı giriş yoluyla sabah 9.30’dan akşam 18.00’e kadar serbestçe erişilebiliyor. Çatı terasında bira içmek için de saat 18.00’den sonra bilet almak zorunda değilsiniz. Müze kapandıktan sonra çatı terası açık kalıyor ve müze bileti olmayanlar biraların ve güzel manzaranın keyfini çıkarabiliyor. İsteyenler için muhteşem tarihi binada müze dışında restoran ve coworking (ortak çalışma) alanları da var. Bir gün gidip denemek lazım!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'randevu' çağrısı
- Sevkler için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor
- Beykoz'da AKP ve MHP'nin itirazı reddedildi
- Ümraniye'de CHP'nin 1195 oyu eksik yazılmış!
- Şaibe görüntüleri ortaya çıkmıştı!
- Ali Koç'tan Süper Kupa çıkışı!
- Yöneticiden skandal açıklama!
- Üstün Dökmen ile cumhur cemaat....
- İstanbullular seçimini yaptı
- Gineli gelin oyunu İstanbul'da kullandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- Dündar ve Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi
- ‘Onu yaşatmayız’
- 'Başkanlık katı 6 bin metrekare, jakuzi, oda, oda, oda'
- YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
- Eski danışmanından Akşener'e sert tepki
- Mevduat faizi sert yükseldi
- İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi
- 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'
- Kasadaki para 642 bin borç 125 milyon!