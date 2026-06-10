Köksal Özbek, Cumhuriyet Ailesi’nin önemli bir parçasıydı. Bizlerle tanışması rahmetli Halit Deringör vasıtasıyla olmuştu. Kısa sürede birbirimize kaynaştık, biz onu o da bizi çok sevdi. Derken yazı yazmaya soyundu. Yazılarında Fenerbahçe birinci sırada yer alırdı. Gazeteye geldiği günlerde gündem hep Fenerbahçe olurdu. Zaman zaman anılarını anlatırdı bizler de büyük zevkle dinlerdik. Spor servisine girdiğinde elini cebine atar, “Arkadaşlar hep birlikte yemek yiyelim” derdi. Arkadaşlarımız gidip yemekleri getirirdi, Köksal Ağabey ile aynı sofrada yemeğimizi yerdik. Yazılarını ciddiye alır, büyük önem verirdi. Not kağıdına el yazısıyla yazar, Cumhur Önder Arslan kardeşimize okurdu. Yazısını yazdırırken telefonu çalsa açıp “Makalemi yazdırıyorum, sonra konuşalım” derdi. Gönül insanıydı, vefalıydı, neşeliydi. İstanbul beyefendisiydi. Görmüş geçirmiş bir insandı.

O, Fenerbahçe aşığı olmakla beraber Aziz Yıldırım’ın en yakınlarından biriydi. Yıldırım acı haberi aldığında yıkıldı. Bir anımsatmada bulunacak olursam Yıldırım-Özbek ikilisi 1990 yılında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Metin Aşık’ın yönetim kurulunda beraber çalışmışlardı. Köksal Özbek 1998 yılında yapılan seçimlerde ise Aziz Yıldırım’ın yönetiminde yer almış, Vefa Küçük’e karşı 1 oyla kazanılan zaferde verdiği destekle önemli pay sahibi olmuş, genel sekreterlik görevini üstlenmişti. Köksal Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmalardaki üslubuyla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekerdi.

Cumhuriyet hayranıydı. Şiir yazmayı severdi, hatta “Şiirimsilerim” diye bir çalışması vardı. Yazdığı birçok şiiri yanından ayırmadığı dosyasındaki not kağıtlarında taşırdı. Servise geldiğinde bizlere de okurdu. Hitabeti güçlüydü, onu dinlemek büyük keyifti. Aklıma ilk gelen şiiri şöyleydi: “Gürlesin gökyüzü, yağsın yağmurlar sabaha kadar.. Aksın seller, taşsın suyu diz boyu.. Yürürüm aldırmadan, hiç çekinmem yağmurdan, selden, taşkından.. Ben zaten sırılsıklamım senin aşkından...” Çok sayıda kitabı vardı. Eli maharetliydi, çok güzel karikatürler çizerdi... Ailemizden bir güzel insanı daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Yerinde rahat uyu Köksal Ağabey, seni çok seviyoruz...