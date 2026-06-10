Aynı parti.

Aynı saatlerde iki ayrı grup toplantısı...

Karşılıklı salvolar...

Halkın bin tane sorunu varken günlerdir konuşulan mutlak butlan belası!

Ana muhalefeti partisi CHP’yi bölerek kendini seçeneksiz göstermek isteyen iktidar için bundan daha elverişli bir ortam olamazdı!

Kaostan beslenen karşıdevrimci bir parti AKP. Sürekli halkın sinir uçlarıyla oynayarak ortamı geren, her türlü yolsuzluk ve hukuksuzluğa bulaşmışken hesap vermeyen, laikliği yok eden, ülkedeki tüm sorunların hem yaratıcısı hem de sürdürücüsü olan, bir ülkenin başına gelebilecek en kötü yağmacı iktidar türü!

İKTİDAR NİYE KILIÇDAROĞLU’NU CHP’NİN BAŞINDA İSTİYOR?

Defalarca seçim kaybederek başarısızlığını kanıtlamış,

Partinin ilkelerini çiğneyerek CHP’yi olabildiğince sağa çekmiş,

İkinci Cumhuriyetçiler, liberaller, etnikçiler ve siyasal İslamcılarla helalleşip işbirliği yaparken partide Kemalist bırakmamış,

Yargıtay’ın dualı açılışına eşlik etmiş ve laikliği sürekli çiğnemiş,

Mühürsüz oylara karşı gereken direnişi göstermemiş,

38 siyasal İslamcı, liberal ve sağcıyı CHP listelerinden milletvekili seçilecek sıralara koyarak TBMM’de 2. Cumhuriyetçi bir tasarım yapılmasına yol açmış,

Sağcılar, tarikatçılar ve AKP eskileriyle kurduğu altılı masa aldatmacası ile ülkeyi bir kez daha Erdoğan’a teslim etmiş,

Erdoğan çağırınca Yenikapı’ya koşarak gitmiş ve AKP’ye can suyu olmuş bir siyasetçidir Kemal Kılıçdaroğlu.

Beni ilk kez okuyan biriyseniz bile, sakın iş işten geçtikten sonra yazan gazetecilerden biri olduğumu düşünmeyin. Bunların hepsini bu köşede yıllarca Kılıçdaroğlu parti genel başkanıyken yazdım ve sert bir şekilde eleştirdim.

İLKELER VE SİYASET...

Ama ilkeleri savunan bir gazeteci olarak, Özgür Özel’i de eleştiriyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu ile aralarında ideolojik bir fark yoktur. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık döneminde Özel, onunla uyumlu bir şekilde çalışan bir grup başkanıydı. Hatta Kılıçdaroğlu, 2023’te cumhurbaşkanlığına aday olup partisinin grubuna veda ettiğinde Özel kendisini ağlayarak yolcu etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun türbana anayasal güvence sağlamak için savunduğu yasa teklifine ilk imzayı koyan da Özgür Özel’di ve bunca yıl CHP ilkelerinden uzaklaştılırken kamuoyu onun tek bir karşı çıkışını duymadı.

Özel’in Ekmeleddin İhsanoğlu’nun CHP ve MHP tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterildiği 2014 seçimindeki tavrına da bakmak gerekir. Özgür Özel, 2018’de bu konuda şu açıklamayı yaptı: “Ekmeleddin İhsanoğlu olayı özel bir konjonktürde yaşanmış, MHP’nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları... Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak.”

İyi ama 2014’te Manisa’da şunları söyleyen de Özel’in kendisiydi: “Ekmeleddin İhsanoğlu, ülkeyi sistem içinde yönetmeye yönelik ve bence Erdoğan’ın kimyasını bozan bir aday. İhsanoğlu’nun Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan değerlerle hukuk devletiyle sorunu yok. Bizim adayımız üst düzey hukuk bilgisi, uluslararası arenada tanınmışlığıyla, Birleşmiş Milletler’den sonra gelen en büyük uluslararası örgütün genel sekreteri. Bu adayı dünyaya tanıtma ve kabul ettirme gibi bir sorunumuz olmadığı gibi, Atatürk’le, devrimleriyle sorunu olmayan, tam bir demokrasi ve özgürlük savunucusudur.”

Ayrıca Türkiye’yi Lübnanlaştırma tezgâhı olarak başlatılan emperyalizm destekli Öcalan açılımı konusunda da Kılıçdaroğlu ve Özel arasında belirgin bir fark yoktur.

KEMALİSTLERLE SOSYALİSTLERİN BİRLİĞİ ŞARTTIR!

Tüm bunlara karşın...

Özgür Özel yönetimine yapılan mutlak butlan operasyonu, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran ağır bir iktidar darbesidir. Buna mutlaka karşı durulmalı!

Ancak Türkiye için çıkış yolu da net olarak söylenmeli: Bu iktidardan kurtulmak için halka mutlaka bir seçenek sunulmalı. O da sosyalist değerleri benimseyen Kemalistlerle Cumhuriyet Devrimi’ni sahiplenen sosyalistlerin birliğidir.

Ülkemizin en ilerici, antiemperyalist, kamucu, laik ve emekçi damarı ancak bu birliktelikle güçlenir!

Not: Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığım gezi ile ilgili izlenimlerim yarından itibaren gazetemizde yayımlanacak.