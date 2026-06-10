Geçen hafta iki günlüğüne kızım Ekin ile birlikte Ayvalık’taydık. Yol boyunca doğanın uyanışına hayran kalarak 4 saatte yol aldık. Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı’nın (ASKEV) çağrılısı olarak bizi Lamia Müslim Hanım karşıladı. Vakıf, Ergun Melin tarafından 28 Eylül 2017’de Ayvalık’ta kurulmuş. Vakıf merkezi olarak 19. yüzyılda yapılmış, sonradan aslına bağlı olarak restore edilmiş “taş evin” ve tamamlayıcı yapıların, kitaplık, gençler için çalışma ortamı, kültür sanat etkinlikleri için çok elverişli olmasından kaynaklanıyormuş. Vakfın kuruluş amacı Ayvalık ve Kuzey Ege başta olmak üzere, ülke genelinde maddi olanakları sınırlı ailelerin yetenekli, gelişmeye açık gençlerini eğitim bursu ile destekleyerek bilim, sanat ve çevre alanlarında duyarlı, topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak. Vakfın kuruluşundan bu yana 175 bursiyer olmuş. AKSEV, ayrıca Melin Kahve ve Melin Zeytinyağı’ndan elde edilen gelirle, dar gelirli ailelerin yetenekli ve çalışkan gençlerini meslek sahibi olmaları için eğitim bursu ile destekliyor.

Bizim Ali Darmar ile konuşma yaptığımız konum o botanik bahçenin ortasında, göğe doğru uzanmış ağaçların altında, camekânlardan oluşan bir mekânda yer alıyordu. Ben Ali’nin ne kadar disiplinli bir insan olduğunu, bir buçuk yıl boyunca her sabah 10.30’da telefonla konuşarak not tuttuğumu anlattım. Ali’nin medyumluğundan korktuğumu, iyi kalpliliğine ve disiplinine hayran kaldığıma değindim. Bu arada benden imza almak için yalnız Ali’nin kitabını değil, Ayla’nın kitabını, Zaman İçinde Müzik kitabımın ilk baskısını getirip imzalatanlar da oldu.

EDİN BORA YAZICI

Şimdi 21 yaşında olan Edin Bora Yazıcı New York’ta dünyaya gelmiş. 6 yaşında piyanoya başlamış, 9 yaşında Ali Darmar’ın öğrencisi olmuş. Bu arada Saint-Joseph Lisesi’nde okurken MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı öğrencisi olarak 2021’de Zeynep Yamantürk’ün sınıfından mezun olmuş. 2020’de Paris Ecole Normal de Musique’e kabul edilmiş, orada Natalia Mihailidou ile çalışmış. 2024’te Julliard Akademisi’nin sınavını kazanıp New York’a gitmiş, orada da Ahmet Ertegün ve Viladimir Horowitz bursuyla okumuş. Halen bu akademide Soyeon Kate Lee’nin sınıfında eğitimine devam ediyor. Tabii Ali Darmar’ın nefesi her zaman arkasında.

Edin bu mini resitalde Chopin’in Op.49 Fa minor Fantezisini, Ali Darmar’ın 1986 da yazdığı piyano sonatını ve Prokofyev’in Op.29, Do Minor Piyano sonatını çaldı. Bis olarak Ali Darmar’ın Prelüdü “Kar” ve Scriabin’in sol el için “Noktürn”ünü dinledik. Her bir yapıtı birbirinden özenle seslendirdi.

Dört saatte gittiğimiz yolu altı saatte dönüşümüz, o sakin ortamdan sonra İstanbul’da yaşamanın bir cezasıydı. Yine de bu gezimizden çok güzel anılar biriktirdik.