“Yargı bağımsız değil, siyasallaştı” diye yol yürüyen CHP içinde bir grup, bugün “Yeni Osmanlıcılık” yürüyüşüne çıktıklarını ilan ediyorlar.

“NEREDEN NEREYE; KİMLER KİMLERLE...”

Utanıp sıkılmadan; düştükleri yolda eski yol arkadaşlarını FETÖ ilişkisiyle suçluyorlar, birçok ismi hırsızlık ve yolsuzlukla ve hatta kendi seçtiği delegeleri bile kirlilikle itham ediyorlar. Kamuoyuna ise yaşanan bu olayları “CHP içinde bir kavga” olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Ama aslında herkes şunu çok iyi biliyor ki bu parti içi bir mücadele değil ve atanmışların çıktıkları yol, bir koltuk sevdası ya da bir intikam hırsıyla çıkılan bir yol değil.

‘KAMUOYU İKNA EDİLEMEDİ’

O yüzden “Bu yaşta bu ne hırs?” diye sormayın! Durum net, bize yaşattıkları parti içi bir mesele değil; bu mesele ülkenin meselesi. Bu yol, hırsızdan ya da yolsuzdan arınmak için çıkılan bir yol da değil. Öyle olsaydı kamuoyunun önüne çıkılır, somut belgeler ve kanıtlar ortaya konur ve böylece tüm Türkiye, adı geçenleri siyasi olarak silerdi. Ancak ortaya bir tane bile ne görüntü ne ses kaydı ne de para transferi belgesi konulamadı. Kamuoyu ikna edilemedi. Kamuoyu merak etti, araştırdı ama tatmin edilemedi. Belki böyle niyetleri de yoktu!

PM DE HÜKÜMSÜZ

Önceki gün yetkisiz MYK toplandı ve ilk ihraçlara başladı. Atanmışların parti sözcüsünün ifade ettiği gibi merkez yürütme kurulu değil; Merkez yönetim kurulu. Merkez yürütme kurulu, nerede mi var? Çok sevdikleri AKP’de. Nerede olduklarını bile bilmeyen ya da çok iyi bilip ifşa eden bir yönetim. Parti meclisinden (PM) yetki alamayan MYK sorunu varken, PM’de dün yaşanan 28 istifa ile PM üye sayısı 40’ın altına düştüğü için PM de hükümsüz kaldı. Ancak bu gelişmelere karşın atanmışlar, “Beş kişi kalsak bile toplanırız” diyorlar. Kısacası “Hukuk, tüzük bizi ilgilendirmez” diyorlar. Ne kadar tanıdık sözler değil mi? “Saygı da duymuyorum, uygulamıyorum.”

Benzer kafa yapısı, aynı anlayış...

HALKIN ÇAĞRISI NET

Peki, kimden arınılacak? Bu yetkiyi size, kim nerede verdi? Halkın böyle bir yetki verdiği seçim olmadı. Tam tersine halk, her yerde kurultay çağrısı yapıyor. Ama birilerini ve bir şeyleri partiden atmak gerekiyor. CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel ve arkadaşları hedefte. Ama asıl hedef isimlerin üzerinde.

İktidar arzusu olanlardan, değiştirmek isteyenlerden, demokrasiye ve adalete inananlardan, Cumhuriyet sevdalılarından, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyenlerden kurtulmak istiyorlar.

AMAÇ YENİ ANAYASA

Çünkü koyuldukları yol eski yol değil; yeni yol, bunu gerektiriyor. Hak, hukuk, adalet için yürümek amacı rafa kalkmış durumda. Bu nedenle amacı belli bir atanmış yönetimle karşı karşıyayız. Kayyım ve yönetimi bu amacı altında asla kurultay yapmayacak. Eğer amaç Kurultay olsaydı geçici bir kurul görevlendirilirdi. Bu nedenle kurultay ötelenecek, yeni bir delege yapısı oluşturulacak ve parti, bu koşullarda yönetilecek.

Asıl soru tam olarak bu bağlamda karşımıza çıkıyor: Neden? Yeni anayasa ve yeni ittifak arayışlarında, küçücük ortak olarak sürece dahil olmak. CHP, ısrarla masaya davet edildi, masada kendisine sunulan planlara destek olması istendi. Çünkü CHP’nin kurumsal olarak adı, toplumsal meşruiyet için çok gerekli ve çok değerli.

‘ANKARA’NIN ANLAMI

Bugüne kadar her an bu meşruiyet arandı ve bu meşruiyetin peşinde koşuldu. Mevcut yönetimden bu konuda desteğin alınamayacağı ve mevcut yönetiminin kırmızı çizgileri olduğu farklı süreçler ve sorularla anlaşıldı. “Gel, Ankara’da siyaset yap” dendi ama seçilmiş yönetim halka gitmeyi tercih etti. Seçilmiş yönetim “Seninle asla yeni bir anayasa yapmam. Sen önce mevcut anayasayı uygula” dediğinde iş anlaşılmış oldu. Şu an itibarıyla Ankara merkezli siyaset yapacak bir CHP var. Mahkeme kararıyla koltuğa oturan bir yönetimin topluma vereceği hiçbir şey yok ama “sürece” meşruiyet dahil vereceği çok şey var.

PROF. DR. BARIŞ ÖVGÜN

AKADEMİSYEN, SİYASET BİLİMCİ