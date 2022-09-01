01 Eylül 2022 Perşembe

Sosyal medyadaki anmalarda siyasetçiden sanatçıya, egˆitimciden sporcuya dek pek çok ismin Cumhuriyetten beslenen bir öyküsü var. Haliyle paylas¸ılan isim, öyküsünden bagˆımsızlas¸ır, göreve hizmet eden bir figürana dönüs¸ür. Sonuçta, zamanın birinde yas¸amıs¸ kurgu karakterler degˆildir onlar. I·çimizden birileridir.

Bugün milyonlarca genç yeni egˆitim dönemine hazırlanırken bir bas¸larına bogˆus¸tukları tek sorun nitelikli egˆitime eris¸im degˆildir. Onlar terk edilmis¸ligˆin yarattıgˆı buruklukla yürümeye devam etmek için her gün mücadele içerisindeler. Nihayetinde egˆitim, sagˆlık, barınma gibi temel hizmetleri kus¸atan piyasada, “mahallenin namusu” diye kız yurdunun merdivenlerini kilitleyen cemaat ve tarikatların kıskacındadırlar. Kamusal alanın es¸itsizligˆi ve bu es¸itsizligˆin yarattıgˆı tahribatın ölümcül sonuçları da söz konusudur. O vakit terk edilmis¸likleri bir kez daha yüzlerine vurulmaktadır. Bu açıdan laiklik, gençlerin bilimsel egˆitime ulas¸ması için vazgeçilmez oldugˆu kadar, yas¸amsal öneme de sahiptir. Kamusal yas¸amı dini referanslara göre yeniden ins¸a etmek için piyasanın bıraktıgˆı bos¸lukları dolduran tarikat ve cemaat yurtları bugün çaresizligˆin son adresidir.

KAMUSAL YARAR

Kamuculuk, gençlerin çaresizligˆini fırsata dönüs¸türen bu yapılara kars¸ı mücadelede bilinen tek yoldur. Ancak öncesinde acil eylem planına ihtiyaç vardır. Gençlere “Biz varız, birlikte çözüm üretiriz” diyerek sorumlu bir yurttas¸ ve siyasetçi olmanın geregˆini yerine getiren Özgür Özel’in bas¸lattıgˆı Aydınlıgˆa Çagˆrı projesi bu bakımdan önemlidir. Enes Kara’ları yas¸amdan yana cesaretlendirmek, sözlerden fazlasını gerektirir. Proje, gençlerin egˆitime eris¸imine destek olmak ve onları çaresiz bırakan süreci reddetmek üzerine kuruludur.

Aydınlıgˆa Çagˆrı’ya destek olanlar, yarını düs¸lerken bugünün sorumlulugˆunu paylas¸anlar, o eski masalı canlandıracak olanlardır. Yoksul bir is¸çi mahellesinden çıkıp Cumhuriyetin iradesini yeniden tesis edecek olanlardır. Toplumun ortak çıkarı, kamusal yarar, tarikatların çıkarının üstündedir.

TANSU ÖZCAN

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DOKTORA ÖGˆRENCİSİ