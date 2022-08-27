27 Ağustos 2022 Cumartesi

Saygınlığı yok edilmeye çalışılan, saldırılan hekimlerimiz yazıyor, yazmak da direniş...

Hekim Olmak/ 15’inde Başlayan ve Bir Ömür Süren Tıbbiye Aşkı (Der. Prof. Dr. Şerif Görey-Prof. Dr. Türkân Saylan) ilgimi çekti.

YAZAR HEKİMLER

Prof. Dr. Çağatay Güler, halk sağlığı, doğa, çevre ile ilgili kitaplar, fıkra ve sudoku bulmacalarının yanı sıra Alır Giderim Düşlerimi, Bin Uçurtmaya Kanıyorsun, Bir Kuş Kanat Çırpar Tutsak mıdır?, Kar Yağıyordu Akşamlarıma, Kendini Yazan Öyküler, Kim İncitti Seni Böyle, Üç Numaralı Odanın Beş Numaralı Yatağı, Mizah Nedir?, Asacaksın Bu Doktorları gibi öykü ve şiir kitapları yayımladı.

Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci, Yalnızlık Üçlemesi, Mükemmel Katilin Peşinde, Tutku ve Aşkın Kutsal Kitabı, Mut İçin Bir Öykü, Plasebo adlı romanları, Kaleydoskop adlı bir öykü kitabını ve özyaşamını yazdı: Bir Gölgenin Ardından.

Doç. Dr. Şekip Altunkan Dağdaki Ateş’le başlayan romancılığını Sümbül Kokulu Parfüm, Umut Asla Tükenmez, Büyük Yeşil ve Kurye ve Dr. Ercüment Cengiz, Gırnatacı, Çellocu ve Yazmaya Devam Et adlı romanlarıyla sürdürdü.

Dr. Erdinç Köksal Ak Gömleğin Dili Olsa, Ah Şu Doktorlarrr, Beyaz Yürek adlı öykü kitapları yayımladı.

Dr. Fuat Kıvran, Fuat Kemal adıyla Cırnık Köprüsü ve Jinekolog adlı romanlar ve Kibele Adası adlı gülümseten öyküler yazdı.

Doktorlar, Semih Dikkatli-Gökben Hızlı Sayar-Hasan Herken, Doktor Yazısıyla Aşk’ı yazdı.

“Mesleğim dışında en önemsediğim kişisel uğraşım şiir yazmaktır” diyen ve Akıl Çelinmeleri, Al Buyur Canımdan Yak, Ömür Diye Kuşandığımız, Hep Çakıl Koksun Deniz, Candemi adlı felsefi şiirler yazan Prof. Dr. Can Ceylan için Oğuz Tümbaş, “cana can vermek isteyen bir hekim” diyor.

İNCELEME YAZARI VE ELEŞTİRMEN HEKİMLER

Kaan Arslanoğlu, Devrimciler, Kimlik, Çağrısız Hayalim, Kişilikler, Öteki Kayıp, Karşıdevrimciler adlı romanlar yazdı.

Kuş Bakışı, Yoldaki İşaretler, İntihar, Sessizlik Kuleleri, Yanılmanın Gerçekliği, Evrimci Açıdan Din-Psikoloji-Siyaset, Memleketimden Karakter Manzaraları, Politik Psikiyatri, Psikiyatri Elkitabı, Futbolun Psikiyatrisi, Reenkarnasyon Kulübü, Yüzü Silinenler-Darbe Günlükleri, Reenkarnasyon Kulübü, Güneş Dil Kuramı ve İlk Güneş-Dil Sözlüğü (İ. Arslanoğlu ve A. Yavuz Aksoy’la), Batı Dillerinin Kökündeki Güçlü Türkçe, 5. Sanattan 5. Kola: Orhan Pamuk (Ali Mert-Ergin Yıldızoğlu-Nihat Ateş’le) adlı inceleme ve denemeleriyle direniyor.

SİLKELEYEN ELEŞTİRMEN

Özdemir İnce’nin “hem entelektüel hem de eylemli bir aydın!” ve “Aydınlanmanın, modernitenin yeterince bilinmediği Türkiye’de postmodernizmin, yapısalcılığın (ben ekledim) öne çıkartılması eylemini ameliyat ederken bu kültürel, felsefi ve siyasal tuzağı pek güzel sergiliyor,” (Cumhuriyet Kitap, 18 Mart 2021) dediği Taylan Kara, edebiyatımızın devrimci geleneğinden koparılıp sürüklenişine ayna tutuyor.

Edebiyatla Ahmaklaştırma Felsefeyle Çökertme (4 c.), Böyle de Buyurabilirdi Zerdüşt, Vasatlığa Giriş Dersleri, Poe’nun Kuzgunu, Var Olma Notları, Düşüncenin Arkagürültüsü, Mırıldanmalar, Vasat Edebiyatı 101, Kir Teorisi (B. Sadık Albayrak ve Yalçın Küçük’le) adlı kitaplarıyla, “Geleceğin insanına taşımak üzere omuzlarına bütün bir insanlığı yüklenenler...” ve “İnsanda mumla, milim milim Yeni insan’ı arayanlar”ı, dürten, sarsan eleştirileriyle edebiyatımıza devrimci, muhalif bir soluk getiriyor.

Kara, bu kitaplarında edebiyatımızın nasıl özünden ve gerçeğinden koparıldığını sözünü sakınmadan anlatırken insanı aramaya bükülmeden, usanmadan devam ediyor.

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Sağlık sistemi çökerken kırılsa da bükülmüyor hekimler, direniyor.