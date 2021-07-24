‘Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek’ şiir ve direniş

24 Temmuz 2021 Cumartesi

Kuşaktaşım, yaşamı türküleştiren, türkü gibi bir yaşamın özlemiyle tutuşan bir yürekti şair dostum Adnan Yücel. Ölüm, çok erken aldı onu bizden (24 Temmuz 2002).

Yaşamını özgürleşme kavgasına verdi. Her sevgiyi bir türkü, her öfkeyi bir ağıt kılan, bir elinde kitap diğerinde yıldızlarla karanlıklara ateş yakan, türküleri coşkuyla haykıracağımız günlerin özlemini şiirleştiren bir yürekti:

Aşkın ve Başkaldırının Şairi Adnan Yücel (Haz. Mehmet Özer, Yurt Kitap).

ACININ, SEVGİNİN, DİRENMENİN ŞAİRİ ADNAN YÜCEL

“Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler.../ Bitmedi daha sürüyor o kavga/ Ve sürecek/ Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” diyerek insana, sevgiye, kavgaya, şiire, sevdaya, türküye doymayan bir ömrün yüreğiydi onun yüreği.

O, kaynağını, özgürlüğü savunan, insandan ve emekten yana olan edebiyat geleneğinden, Anadolu toprağının görkemli kültüründen alan ve dirençli damarına bağlayan şair soluğunu geleceğe aktaran yürekti. Şiirlerini, yüreğinden damla damla kanattığı sevgisiyle, direnişiyle yarattı. Acılara karşı koyuşun, inadına sevmenin şairiydi. Aşkın, özgürlüğün, dostluğun, direnmenin tarihsel coğrafyadaki yolculuğunu şiirleştirdi:

“Ey acılara tat veren güzellik/ Yüreğimize hoş geldin/ Geldin de/ Çiçekli dallara döndürdün öfkemizi/ Artık ister dolu yağsın ömrümüze/ İsterse kar/ Biz ki bildikten sonra sevmeyi/ Bütün sabahlar acı renginde olsa/ Ne çıkar.”

TOPLUMSAL SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE BİR ŞAİR-YAZAR AHMET ÖZER

Özgür yaşam arayışını sürdüren kuşaktaşım şairler toplu şiirlerini yayımlıyor.

Çiğdem Sezer’in Akan Söz Çınlayan Zaman, adlı kitapta incelediği (Heyamola), 68 kuşağının en çalışkan yazar ve şairlerinden Ahmet Özer, sayısı kırkı geçen kitaplarına bu yıl yenilerini ekledi:

Nasıl Anlatsam (Payda), Tanığım Hayat (Suus Kitap), Düşün Gerçeği (Telgrafhane).

Toplumsal sorumluluğunun bilinciyle “Yaşamın bütün gerçekliğini; aşkı, ölümü, ayrılığı, doğayı, toplumu” şiirle ifade etti.

1981’den beri çıkardığı dokuz şiir kitabını Mordoğan adıyla toplu şiirler olarak (Klaros) bir araya getirdi.

VEYSEL ÇOLAK VE ABDÜLKADİR BUDAK: ŞİİRLE GEÇEN ÖMÜR

1978’de ilk şiir kitabını sunan Veysel Çolak, bir şiir fırtınası gibi esti. “Bir şiir militanı” dendi ona: Bir İnsan Bir Şair Bir Şiir Militanı (Haz. Veysel Gültaş, Bilge).

Şiir üzerine kafa yordu hep. Sayısı onu geçen deneme, inceleme kitaplarının yenilerinde de (Şiir Çıplak-Klaros) ve Şair Şiir Hayat-Suus) şiiri arayanlara ışık tuttu. Sayısı yirmiyi geçen şiir kitaplarını iki ciltte yayımladı: Buna Aşk Demeli ve Yara İçinde Yara (Hayâl).

1978’de yayımladığı ilk şiir kitabından sonra on dört şiir kitabı daha çıkaran, şiirle dolu yaşamını Ayna Sandım Şiiri, Ya Şiir Olmasaydı, Şiirin Rayları adlı düzyazı kitapları ve 2007’den beri yönettiği Sincan İstasyonu dergisiyle sürdüren Abdülkadir Budak, toplu şiirlerini iki ciltte yayımladı: Dalgın Rüzgâr ve İştahlı Makas (Yazılı Kâğıt).

ŞİİR ÂŞIKLARI: ABDÜLKADİR PAKSOY, HASAN VAROL

Abdülkadir Paksoy, ilk şiir kitabını 1984’te çıkardı. On altı şiir kitabının yanı sıra tarih, eğitim ve şiir üzerine yazdığı kitaplarla çevirilere imza attı. Jacques Prévert’nin yaşamı, sanatı ve şiirleri hakkında bir kitap yayımladı (Doruk). Zincirli Ördek’te (Ürün) özyaşamöyküsünü yazdı. Toplu şiirlerini iki ciltte sundu: Kadir Bey Tarihi, Hayatta Beni En Çok Anam Sevdi (Doruk).

Hasan Varol, 1991’de başlayan şiir serüveninin beş kitabını İncir Kuşu’nda (Hayal) okura ulaştırdı.

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Soylu çağrışımlarıyla şiir; özgürlüğe, ölümsüzlüğe, aşka, aydınlığa çağırıyor.