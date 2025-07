İBB'de işe alınmaya hak kazanan bin 441 aday davet edilmeye başlandı... Adaylardan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendisi ile birlikte köklü kuruluşları İETT ve İSKİ kadroları için, 1780 kişi kadrolu işe alım ilanı açmıştı. 1780 kişilik alım için, yaklaşık 70 bin kişi başvurdu. İşe alınması muhtemel memur adaylarının mülakatı için, Saraçhane’deki ana yerleşkede “cam oda”lar kurmuştu. Sesli kayıt altına mülakatlar, her adaya kendi çektiği soruların sorulduğu şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmişti. 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmasından bir gün önce, 18 Mart günü, şeffaf mülakatların gerçekleştirildiği odalara kısa ziyaretler yapmıştı.

İMAMOĞLU: BİR KİŞİNİN BLR HAKKININ YENMEDİĞİ BİR ORTAMDA...

Kamuoyuna sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla seslenen İmamoğlu, özetle şunları söylemişti:

“Bu aslında ülkemizin, bugünkü iş arayan insanlarımızın ne kadar zor durumda olduğunun da bir göstergesi açıkçası. Burada, tek bir kişinin dahi hakkının, hukukunun çiğnenmediği bir ortam var etme konusunda titiz davranıyoruz. Zaten KPSS sınavında aldıkları puanlara göre, arkadaşlarımız 5 katına yakın bir kişiyi çağırmak durumunda ve o şekilde çağrılarını yapıyorlar. Ya merkezden direkt atamayla buraya kişiler gönderilecekti ya da biz, o 5 bin kişinin içerisinden burada, yine böyle şeffaf bir ortamda, bir kişinin bile hakkının yenmediği bir ortamda, bu tercih ortamını organize edecektik İstanbul için daha uygun olduğunu gördüğümüz için. Ama kapalı kapılar ardında değil, gördüğünüz gibi şeffaf bir ortamda, buradaki sözlü sınava giren arkadaşımızın kendi sorusunu kendisinin çektiği, karşısındaki heyetin de özenle tercihinin, seçiminin yapıldığı bir ortamdalar. Bir de bütün görüşmeler kamerayla, sesli kayıt altında.

“ADİL BİR ŞEKİLDE SÜREÇ İŞLETİLECEK”

Burada da başvuran kardeşlerimiz var, ülkemizin farklı noktalarından gelen. Doğu Anadolu'dan, Karadeniz'den, Güneydoğu Anadolu'dan, Ege'den, İç Anadolu'dan, Marmara'dan, her yerden... Onlara da söyledim. Hiçbirinin hakkının, hukukunun yenmediği ve alımların adil bir şekilde yapıldığı bir süreç işletilecek. Aslında adalet meselesi çok önemli. İç huzur meselesi çok önemli. Yani milletin huzurlu olma meselesi, çok önemli. Bugün baktığımızda, öyle acı bir dönem yaşıyoruz ki memleket olarak. Dün akşam bile, işte Filistin'e yapılan saldırıda, yüzlerce masum insan hayatını kaybediyor. Zor bir coğrafyadayız. Bütün Filistin'deki bu zalimliğin devam etmesini kınıyoruz elbette. Türkiye'nin büyük bir sorumluluğu var. Yani Suriye'de yeni bir dünya kuruluyor ve orada her halkın, Suriye halkının bir yanıyla sınır bütünlüğünün sağlanması, bir yanıyla oradaki her yaşayan insanın hakkının, hukukunun korunduğu bir düzenin var edilmesi titizlikleri…

“BU ÜLKENİN ADİL DÜZENE KAVUŞMASINI ARZU EDİYORUZ''

Bütün bunlar çok önemli meseleler. Ama daha da önemlisi, iç huzur. Yani bahsettiğimiz, işsizliğin çözülmesi. Ben, nereye gidersem gideyim, atanamayan öğretmenler, bir türlü mülakatı aşamadığını ortaya koyan ve güvenemeyen hükümetine, bugünkü süreci yöneten insanlara güvenmediğini ifade eden insanlar görüyorum… Her yerden; İzmir'de dinliyorum, Diyarbakır'da dinliyorum, Trabzon'da dinliyorum… Her yerde dinliyorum. Ve bu, çok acı bir durum. Biz, bunu sona erdirmek istiyoruz. Sona erdirmek istiyoruz ve bu ülkenin adil bir düzene kavuşmasını arzu ediyoruz. Adaletli bir devletin, adaletli bir sistemin, başta yargı olmak üzere, her türlü insanını mutlu eden, insanı güvende hissettiren, bu ülkeye, devletin her kurumunu güven duyacağı bir ortamı var etme konusunda bir dönemi ülkemize kazandırma çabası içerisindeyiz.”

İŞE ALINMAYA HAK KAZANANLAR İBB'YE DAVET EDİLİYOR

Şeffaf işe alım süreci sonunda muhtelif unvanlarda 399 memur, 727 itfaiye eri ve 315 zabıta olmak üzere, toplam 1.441 aday, atamaya hak kazandı. Atamaya hak kazan adaylar, geçtiğimiz 30 Haziran’da kendilerine kısa mesaj ile bildirilen gün ve saatte, evrak teslimi için şeffaf mülakata alındıkları İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesine davet edildi. Davet üzerine Saraçhane’ye davet edilen ilk memur grubunu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay tarafından karşılandı. Aslan, Prof. Demir ve Akçabay tarafından süreçle ilgili bilgilendirildi. Olası mesai arkadaşlarının Türkiye’nin farklı illerinden geldiğini öğrenen Aslan, “Sadece İstanbul'da yaşayanlar değil, Türkiye'nin dört bir tarafından üniversiteyi bitirmiş, şartları sağlayan arkadaşlarımız bizimle beraber İstanbul'a hizmet etmeye başlayacaklar. Yaptığımız sınavlar sonucunda, tamamen hukuka, kanuna uygun, adaletli, eşitlikçi, sadece İstanbul'da yaşayanlar değil, birinin tanıdıkları değil, Türkiye'nin her tarafındaki herkes bu süreçte müracaat ettiler” dedi.

''TÜRKİYE'DE UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

İşe alınma hakkı kazanan adaylardan, “Bize sorulacak soruları cam fanuslardan kendimizin çekmesinin gönül rahatlığıyla geldik buraya,” sözlerini duyan Aslan, “Ne güzel böyle açık yapmak. İnşallah bundan sonra da biz, bu şekilde Türkiye'de uygulamaya devam edeceğiz bütün bu koşulları. Arkadaşlara başarılar diliyoruz. Hep birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir’e sağladığı uygulamaları ve vizyonu, bu saatten sonra da birlikte, Volkan Bey’le ve onun çalışma arkadaşları, bizim çalışma arkadaşlarımız, genel sekreter yardımcılarımızla beraber, sizinle beraber İstanbul'a hizmet edeceğiz. Buradan da Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz diye düşünüyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar diliyorum. İnşallah aileniz sevinmiştir. Hem devlet memuru oluyorsunuz hem İBB’yle beraber bu sürece, bu hayata atılıyorsunuz hem de Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği bir belediyede, bir cumhurbaşkanı adayının olduğu bir yerde ilk kez devlet memurluğuna başlamış oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

“SÜRECİN GERÇEKTEN ÇOK ŞEFFAF OLDUĞUNA İNANIYORUM''

İBB’de işe başlamaya hak kazanan memurlardan bazıları, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Şeffaflık konusunda, hak yememe konusunda hayran kaldım. Bu, beni çok mutlu etti. Sürecin gerçekten çok şeffaf olduğuna inanıyorum. Sonra kurumun kurumsallığını zaten anlatmaya ihtiyaç bile yok yani. Bunu buraya girdiğiniz andan itibaren anlıyorsunuz. Şu kapıdan içeri girdiğiniz anda anlıyorsunuz ve çok mutluyuz gerçekten. Umarım hem kurum bize hem de biz kuruma, buradaki hem insanlara hem çalışacağımız yere faydamız dokunur, faydalı oluruz”

“HER ŞEY BENİM İÇİN GÜZEL VE ADALETLİYDİ''

“Buradaki herkesin büyük ihtimalle uzun yıllardır beklediği bir şeydi. Çok mutlu oldum. Tüm süreç de çok güzel geçti. Şimdi evrak teslimi için geldik. Umarım kısa sürede başlarız. Oradaki yani sorular olsun, kameralar olsun ya da karşınızdaki komisyon ekibi olsun; her şey benim için güzel ve adaletliydi. Hani böyle içimde ukde kalan ya da şüphelendiğim veya alınmayan arkadaşların şüphelendiği hiçbir durum olduğunu düşünmüyorum.”

“SÜRECİN ÇOK ADİL VE ŞEFFAF OLMASI BENİ ÇOK ETKİLEDİ''

“Sürecin çok adil, şeffaf olması beni çok etkiledi gerçekten. Çünkü umudum bitmişti yani. Çok fazla referanslarla karşılaştım ama çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Bu kurumu gerçekten çok seviyorum. İstanbul şehrini çok seviyorum. O yüzden İstanbul ilanını bekliyordum aslında. Açılır açılmaz da direkt başvurdum. Hizmetli olarak buraya bir şey katacağını düşünüyorum. Aynı şekilde kurumun da bana bir şeyler katacağını düşünüyorum. O yüzden çok mutlu oldum.”

"HEM KOMİSYON TARAFINDAN HEM DE TÜM AŞAMALARDA O ŞEFFAFLIĞI HİSSETTİK ZATEN''

“Süreç çok güzel ilerledi. Ben de bugün evraklarımı teslim etmeye geldim. Hem gururluyum hem çok mutluyum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Açıkçası süreç hem çok şeffaf hem de çok güzel ilerledi. Her konuda bilgilendirildik. Hem komisyon tarafından hem de tüm aşamalarda o şeffaflığı hissettik zaten. Sonrasında da buradayız. Mutluyuz, teşekkür ederiz.”