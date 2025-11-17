İBB Meclisi’nde 20 ilçe belediyesinin 2026 bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının 4’üncü oturumunda, 20 ilçe belediyesinin 2026 mali yılı bütçeleri masaya yatırıldı.

Oturum, Adalar, Arnavutköy, Ataşehir ve Avcılar belediyelerinin 2026 mali yılı bütçelerinin görüşülmesiyle başladı; devamında Bağcılar’dan Fatih’e kadar birçok ilçenin bütçesi A (gider) ve B (gelir) cetvelleriyle birlikte tek tek okunarak oylamaya sunuldu.

Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, her bütçe için önce gider ve gelir kalemlerini, ardından bütçe kararnamesi maddelerini okutup, “kabul edenler, etmeyenler” diyerek oylamaya geçti. Oturum boyunca hemen tüm ilçe bütçeleri oybirliğiyle kabul edildi. Esenyurt Belediyesi’nin 2026 mali yılı bütçesi ise “kayyum” uygulamasına yönelik sert eleştirilerin gölgesinde, oy çokluğuyla geçti.

"ADALAR, ARNAVUTKÖY, ATAŞEHİR VE AVCILARIN BÜTÇELERİ OYBİRLİĞİYLE GEÇTİ"

Adalar Belediyesi – 657 milyon TL

Görüşmeler, Adalar Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi ile başladı. A gider bütçesinde, personel giderleri 107 milyon 30 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri 394 milyon 618 bin TL, toplam gider bütçesi ise 657 milyon TL olarak belirlendi ve kalemlerin tamamı oybirliğiyle kabul edildi.

B gelir bütçesinde, vergi gelirleri 394 milyon 780 bin TL, diğer gelirler ise 175 milyon 150 bin TL, genel toplam yine 657 milyon TL olarak tespit edildi. Bütçe kararnamesinin 1’inci maddesiyle, belediye birimleri için A ödenek cetvellerinde gösterildiği gibi 657 milyon TL ödenek verildi; 2’nci maddeyle, B gelir cetveline göre gelirlerin 657 milyon TL olarak tahmin edildiği hükme bağlandı. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği, hükümlerini üst yöneticinin yürüteceği maddeler de oybirliğiyle kabul edildi. Adalar bütçesi yapılan oylamada 221 oyla geçti.

Arnavutköy Belediyesi – 9 milyar 972 milyon TL

Arnavutköy Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi kapsamında A gider bütçesinde, personel giderleri 534 milyon 749 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri 5 milyar 315 milyon 368 bin TL, genel toplam ise 9 milyar 972 milyon TL olarak açıklandı ve gider bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

B gelir bütçesinde, vergi gelirleri 4 milyar 476 milyon 100 bin TL, diğer gelirler ise 2 milyar 631 milyon 222 bin TL. Genel toplam yine 9 milyar 972 milyon TL olarak oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Bütçe kararnamesinde, 2026 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynakların karşılık gösterilmesi suretiyle denklik sağlandığı vurgulandı. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği ve üst yönetici tarafından yürütüleceği maddeleri de oybirliğiyle kabul edildi. Arnavutköy bütçesi 222 oyla geçti.

Ataşehir Belediyesi – 9 milyar 100 milyon TL

Ataşehir Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi görüşmelerinde A gider bütçesinde, personel giderleri 734 milyon 945 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri 6 milyar 358 milyon 825 bin 16 TL, genel toplam ise 9 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi ve oybirliğiyle kabul edildi.

B gelir bütçesinde, vergi gelirleri 1 milyar 532 milyon 32 bin 32 TL 48 kuruş, diğer gelirler ise 2 milyar 911 milyon 16 bin 216 TL 24 kuruş.

Toplam gelir 9 milyar 100 milyon TL olarak ifade edildi. Bütçe kararnamesinde Ataşehir Belediyesi’nin 2026 yılı gider bütçesinin A ödenek cetveline göre 9 milyar 100 milyon TL, gelir bütçesinin ise gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetveline göre 8 milyar 800 milyon TL olduğu, finansman kalemleriyle denklik sağlandığı belirtildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği ve hükümlerini Ataşehir Belediye Başkanı’nın yürüteceği maddeleri de oybirliğiyle kabul edildi. Ataşehir bütçesi 221 oyla onaylandı.

Avcılar Belediyesi – 5 milyar 500 milyon TL

Avcılar Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesinde A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 765 milyon 510 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 3 milyar 361 milyon 240 bin TL

Genel toplam 5 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.

B gelir bütçesinde:

Vergi gelirleri: 1 milyar 890 milyon 100 bin TL

Diğer gelirler: 2 milyar 805 milyon 950 bin TL

Toplam gelir 5 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe kararnamesinde Avcılar Belediyesi’nin birimleri için A ödenek cetvelinde belirtilen şekilde 5 milyar 500 milyon TL ödenek verildiği, gelirlerin de B gelir cetveline göre tahmini olarak 5 milyar TL düzeyinde öngörüldüğü ifade edildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği ve hükümlerini belediye başkanının yürüteceği maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. Avcılar bütçesi 222 oyla onaylandı.

BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, BAYRAMPAŞA"

Bağcılar Belediyesi – 9 milyar 850 milyon TL

Bağcılar Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi kapsamında:

Personel giderleri: 757 milyon 487 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 6 milyar 192 milyon 927 bin TL

Genel toplam 9 milyar 850 milyon TL olarak oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. B gelir bütçesinde vergi gelirleri 4 milyar 364 milyon TL, diğer gelirler 4 milyar 76 milyon TL olarak yer aldı. Bütçe kararnamesi, toplam 9 milyar 850 milyon TL gider ve aynı tutarda gelir tahminiyle oybirliğiyle kabul edildi. Bağcılar bütçesi 223 oyla geçti.

Bahçelievler Belediyesi – 9 milyar 500 milyon TL

Bahçelievler Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesinde A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 463 milyon 768 bin 16 TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 5 milyar 942 milyon 166 bin 137 TL

Genel toplam 9 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.

B gelir bütçesinde:

Vergi gelirleri: 4 milyar 504 milyon 632 bin 461 TL

Diğer gelirler: 4 milyar 488 milyon 867 bin 539 TL

Genel toplam yine 9 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe kararnamesinde giderler için A ödenek cetveline göre 9 milyar 500 milyon TL ödenek verildiği, gelirlerin de aynı tutarda tahmin edildiği belirtildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği ve üst yönetici tarafından yürütüleceği maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. Bahçelievler bütçesi 221 oyla onaylandı.

Bakırköy Belediyesi – 6 milyar 400 milyon TL

Bakırköy Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi görüşmelerinde:

Personel giderleri: 951 milyon 269 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 3 milyar 383 milyon 825 bin TL

Genel toplam: 6 milyar 400 milyon TL

B gelir bütçesinde vergi gelirleri 3 milyar 91 milyon 258 bin TL, diğer gelirler 1 milyar 684 milyon 701 bin TL olarak okundu. Genel toplam yine 6 milyar 400 milyon TL oldu. Bütçe kararnamesiyle belediye birimleri için 6 milyar 400 milyon TL ödenek verilmesi ve gelirlerin de bu tutarda tahmin edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği hükmü de onaylandı. Bakırköy bütçesi 224 oyla kabul edildi.

Başakşehir Belediyesi – 11 milyar 500 milyon TL

Başakşehir Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi kapsamında:

Personel giderleri: 406 milyon 231 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 8 milyar 212 milyon 176 bin TL

Genel toplam: 11 milyar 500 milyon TL

Gelir tarafında vergi gelirleri 5 milyar 645 milyon 531 bin TL, diğer gelirler 3 milyar 304 milyon 106 bin TL olarak yer aldı. Bütçe kararnamesinde belediye birimleri için A ödenek cetveline göre 11 milyar 500 milyon TL ödenek verildiği ve gelirlerin aynı tutarda tahmin edildiği kaydedildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi ve üst yönetici tarafından yürütülmesi oybirliğiyle kabul edildi. Başakşehir bütçesi 223 oyla geçti.

Bayrampaşa Belediyesi – 5 milyar 384 milyon TL

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesinde A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 489 milyon 398 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 3 milyar 818 milyon 952 bin TL

Genel toplam 5 milyar 384 milyon TL olarak açıklandı.

B gelir bütçesinde vergi gelirleri 2 milyar 110 milyon 200 bin TL, diğer gelirler 2 milyar 715 milyon 950 bin TL olarak okundu ve toplam 5 milyar 384 milyon TL oldu. Bütçe kararnamesi ile belediye birimleri için 5 milyar 384 milyon TL ödenek verildiği, gelirlerin de aynı tutarda tahmin edildiği hükme bağlandı. Kararname hükümleri 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi. Bayrampaşa bütçesi 223 oyla onaylandı.

BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYLİKDÜZÜ, BEYOĞLU, BÜYÜKÇEKMECE

Beşiktaş Belediyesi – 5 milyar 887 milyon 96 bin TL

Beşiktaş Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi kapsamında A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 601 milyon 507 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 4 milyar 398 milyon 466 bin TL

Genel toplam gider bütçesi 5 milyar 887 milyon 96 bin TL oldu.

B gelir bütçesinde:

Vergi gelirleri: 4 milyar 509 milyon 841 bin 600 TL

Diğer gelirler: 1 milyar 47 milyon 891 bin TL

Genel toplam yine 5 milyar 887 milyon 96 bin TL olarak oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Bütçe kararnamesinin 1’inci maddesiyle, belediye birimleri için A ödenek cetveline göre 5 milyar 887 milyon 96 bin TL ödenek verildi; 2’nci maddeyle gelirlerin de aynı tutarda tahmin edildiği kaydedildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği ve üst yönetici tarafından yürütüleceği maddeleri de oybirliğiyle kabul edildi. Beşiktaş bütçesi 225 oyla geçti.

Beykoz Belediyesi – 9 milyar 735 milyon TL

Beykoz Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesinde:

Personel giderleri: 480 milyon 265 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 6 milyar 745 milyon 377 bin TL

Genel toplam 9 milyar 735 milyon TL olarak açıklandı.

Gelir tarafında vergi gelirleri 3 milyar 134 milyon 975 bin TL, diğer gelirler 2 milyar 635 milyon 865 bin TL olarak yer aldı. Bütçe kararnamesi ile belediye birimleri için A ödenek cetveline göre 9 milyar 735 milyon TL ödenek verildi ve gelirlerin de aynı tutarda tahmin edildiği belirtildi. Kararname hükümleri 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmek üzere oybirliğiyle kabul edildi. Beykoz bütçesi 222 oyla onaylandı.

Beylikdüzü Belediyesi – 6 milyar 600 milyon TL

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi kapsamında A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 701 milyon 728 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 106 milyon 26 bin 500 TL

Genel toplam 6 milyar 600 milyon TL olarak belirlendi.

B gelir bütçesinde vergi gelirleri 2 milyar 990 milyon 505 bin TL, diğer gelirler 2 milyar 912 milyon TL olarak okundu ve toplam 6 milyar 600 milyon TL düzeyine ulaşıldı. Bütçe kararnamesi ile belediye birimleri için 6 milyar 600 milyon TL ödenek verilmesi ve gelirlerin de bu tutarda tahmin edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği ve üst yönetici tarafından yürütüleceği maddeleri de kabul edildi. Beylikdüzü bütçesi 227 oyla geçti.

Beyoğlu Belediyesi – 5 milyar 970 milyon TL

Beyoğlu Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesinde A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 429 milyon 848 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 4 milyar 358 milyon 584 bin TL

Genel toplam 5 milyar 970 milyon TL olarak açıklandı.

B gelir bütçesinde:

Vergi gelirleri: 3 milyar 824 milyon 587 bin TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler: 57 milyon 581 bin 250 TL

Diğer gelirler: 1 milyar 483 milyon 976 bin TL

Sermaye gelirleri: 32 milyon 892 bin 187 TL 50 kuruş

Genel toplam yine 5 milyar 970 milyon TL oldu. Bütçe kararnamesinde belediyeye bağlı idare ve birlik birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi 5 milyar 970 milyon TL ödenek verildiği, gelirlerin de aynı tutarda tahmin edildiği ifade edildi. 2026 yılı gider tahmininde yer alan ödeneklere karşılık gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ve finansman kalemleriyle denklik sağlandığı vurgulandı. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği ve üst yönetici tarafından yürütüleceği maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. Beyoğlu bütçesi 226 oyla onaylandı.

Büyükçekmece Belediyesi – 6 milyar 600 milyon TL

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi kapsamında A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 560 milyon 176 bin 184 TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 4 milyar 431 milyon 994 bin 998 TL

Genel toplam 6 milyar 600 milyon TL olarak ifade edildi.

B gelir bütçesinde vergi gelirleri 3 milyar 318 milyon TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 410 milyon 400 bin TL, diğer gelirler 1 milyar 927 milyon TL, sermaye gelirleri ise 1 milyar 540 milyon 800 bin TL olarak okundu. Toplam gelir de 6 milyar 600 milyon TL oldu. Bütçe kararnamesinde belediye birimleri için A ödenek cetveline göre 6 milyar 600 milyon TL ödenek verildiği ve gelirlerin aynı tutarda tahmin edildiği belirtildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği ve üst yönetici tarafından yürütüleceği maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece bütçesi 225 oyla geçti.

ÇATALCA, ÇEKMEKÖY, ESENLER

Çatalca Belediyesi – 2 milyar 372 milyon TL

Çatalca Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesinde A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 298 milyon 655 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 1 milyar 477 milyon 335 bin TL

Cari transferler: 50 milyon 880 bin TL

Sermaye giderleri: 390 milyon 672 bin TL

Genel toplam 2 milyar 372 milyon TL’ye ulaştı.

B gelir bütçesinde vergi gelirleri 811 milyon 800 bin TL, diğer gelirler 1 milyar 52 milyon 500 bin TL, sermaye gelirleri 428 milyon 490 bin TL olarak okundu ve genel toplam 2 milyar 375 milyon TL olarak ifade edildi. Bütçe kararnamesinde Çatalca Belediyesi’nin 2026 yılı gider tahmininin 2 milyar 372 milyon TL, gelir tahmininin ise B işaretli cetvele göre 2 milyar 400 milyon TL olduğu belirtildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği ve hükümlerini belediye başkanının yürüteceği maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. Çatalca bütçesi 224 oyla onaylandı.

Çekmeköy Belediyesi – 6 milyar 150 milyon TL

Çekmeköy Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesinde A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 598 milyon 414 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 3 milyar 693 milyon 44 bin TL

Genel toplam 6 milyar 150 milyon TL olarak açıklandı.

B gelir bütçesinde vergi gelirleri 1 milyar 656 milyon 361 bin TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1 milyar 826 milyon 345 bin TL, diğer gelirler 2 milyar 249 milyon 879 bin TL, sermaye gelirleri 700 milyon TL olarak okundu. Toplam gelir 6 milyar 150 milyon TL düzeyine ulaştı. Bütçe kararnamesinde Çekmeköy Belediyesi’nin 2026 yılı gider tahmininin 6 milyar 150 milyon TL, gelir tahmininin ise 6 milyar 151 milyon 320 bin TL olduğu; İller Bankası’ndan alınan kredi borcuna karşılık 2026 yılı içinde ödenmesi gereken 1 milyon 320 bin TL ile denklik sağlandığı belirtildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği ve üst yönetici tarafından yürütüleceği maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. Çekmeköy bütçesi 228 oyla geçti.

Esenler Belediyesi – 9 milyar 250 milyon TL

Esenler Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesinde A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 476 milyon 520 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 4 milyar 837 milyon 780 bin TL

Sermaye giderleri: 2 milyar 893 milyon 370 bin TL

Sermaye transferleri: 148 milyon TL

Genel toplam 9 milyar 250 milyon TL olarak açıklandı.

B gelir bütçesinde vergi gelirleri 2 milyar 216 milyon 90 bin TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1 milyar 837 milyon TL, diğer gelirler 2 milyar 374 milyon 910 bin TL olarak yer aldı. Toplam gelir 9 milyar 250 milyon TL olarak ifade edildi. Bütçe kararnamesiyle belediye birimleri için A ödenek cetveline göre 9 milyar 250 milyon TL ödenek verildiği ve gelirlerin aynı tutarda tahmin edildiği hükme bağlandı. Kararname hükümleri 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek; hükümlerini üst yönetici yürütecek. Esenler bütçesi 227 oyla kabul edildi.

ESENYURT BELEDİYESİ

Esenyurt Belediyesi – 12 milyar 715 milyon TL

Oturumun en kritik başlıklarından biri Esenyurt Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi oldu.

A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 735 milyon 145 bin TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 7 milyar 187 milyon 565 bin TL

Genel toplam gider bütçesi 12 milyar 715 milyon TL olarak belirlendi ve oya sunuldu.

B gelir bütçesinde:

Vergi gelirleri: 5 milyar 198 milyon 700 bin TL

Diğer gelirler: 5 milyar 525 milyon 300 bin TL

Toplam gelir de 12 milyar 715 milyon TL olarak ifade edildi. Bütçe kararnamesinde Esenyurt Belediye Başkanlığı’nın 2026 yılı gider ve gelir tahmininin A ve B cetvellerine göre 12 milyar 715 milyon TL olduğu hükme bağlandı; kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği, hükümlerini üst yöneticinin yürüteceği maddeler de kabul edildi.

Ancak bu kez diğer ilçelerden farklı olarak bütçe oybirliğiyle değil, oy çokluğuyla geçti. Yapılan oylamada 212 kabul, 14 ret oyu kullanıldı.

EYÜPSULTAN, FATİH

Eyüpsultan Belediyesi – 10 milyar 225 milyon TL

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesi kapsamında A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 555 milyon 103 bin 745 TL 90 kuruş

Mal ve hizmet alım giderleri: 6 milyar 578 milyon 136 bin 783 TL 47 kuruş

Genel toplam 10 milyar 225 milyon TL olarak açıklandı.

B gelir bütçesinde vergi gelirleri 4 milyar 746 milyon 283 bin 706 TL 97 kuruş, diğer gelirler 3 milyar 88 milyon 710 bin 452 TL 31 kuruş olarak okundu. Toplam gelir de 10 milyar 225 milyon TL oldu. Bütçe kararnamesinde Eyüpsultan Belediyesi’nin 2026 yılı gider tahmininin A ödeme cetveline göre 10 milyar 225 milyon TL olduğu kaydedildi. Kararname hükümlerinin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği ve üst yönetici tarafından yürütüleceği maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. Eyüpsultan bütçesi 226 oyla onaylandı.

Fatih Belediyesi – 8 milyar 947 milyon 936 bin 700 TL

Fatih Belediye Başkanlığı 2026 mali yılı bütçesinde A gider bütçesinde:

Personel giderleri: 548 milyon 8 bin 744 TL

Mal ve hizmet alım giderleri: 4 milyar 634 milyon 252 bin 95 TL 96 kuruş

Genel toplam 8 milyar 947 milyon 936 bin 700 TL olarak açıklandı.

B gelir bütçesinde vergi gelirleri 2 milyar 842 milyon 253 bin 400 TL, diğer gelirler 2 milyar 705 milyon 10 bin TL olarak okundu. Toplam gelir, giderle aynı düzeyde, 8 milyar 947 milyon 936 bin 700 TL olarak belirlendi. Bütçe kararnamesiyle belediye birimleri için A ödenek cetveline göre aynı tutarda ödenek verildiği, B gelir cetveline göre gelirlerin de bu düzeyde tahmin edildiği hükme bağlandı. Kararname hükümlerinin üst yönetici tarafından yürütüleceği ve oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi. Fatih bütçesi 227 oyla geçti.