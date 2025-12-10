Vahap Seçer, Yedinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu: 'Belediye başkanları rant konusunda çok dikkat etmeli'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Yedinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu başladı. 12 Aralık Cuma gününe kadar sürecek sempozyumun açılış konuşmalarını, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı sempozyumda açıklama yapan Yıldız, akademik iş birliklerinin geliştirilmesini teşvik edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu etkinliklerde, bir yandan akademisyenlerle belediyelerimizi buluşturarak teori ile uygulama arasında bağlantıyı güçlendirdik; diğer yandan uzun vadeli model arayışları için belediye-üniversite iş birliğinin zemini olmaya gayret ettik. Ve şimdi, hazırlıklarını uzun zamandır sürdürdüğümüz Yedinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu’na ulaşmış durumdayız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz akademik nitelikli bu etkinlikler arasında daima bir devamlılık arayışımız, bir iç bütünlük sağlama hedefimiz oldu. Bu etkinliklerde ortaya çıkan görüş ve önerileri daha fazla görünür kılmayı, geliştirmeyik ve belediyelerimiz için uygulamaya geçirilebilir modeller üretmeyi amaçladık.

"İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ TEŞVİK ETMEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Biz bu devamlılığı, birliğimizin geçmiş dönemlerdeki yönetimlerinin Ankara Üniversitesi ile iş birliği halinde gerçekleştirdiği Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu’nu bir gelenek olarak sahiplenip sürdürerek, geçmişten bugüne ulaşan birikimi daha da nitelikli hale getirmeye çalışarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bugün Birlik binamızda ev sahipliğini yapacağımız oturumlardaki davetli konuşmacıların ve bildiri sahiplerinin ‘Demokratik ve Sosyal Belediyecilik’ konusunda ufkumuzu daha da açacağına, buradan çıkan birikimin önümüzdeki yıllarda belediyelerimizin somut gelişimlerine yansıyacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği olarak ‘Daha iyi bir gelecek yerelden gelecek’ anlayışıyla, yerel yönetimlerimize rehberlik etmeyi, onların bilgi ve kapasitelerini artırarak, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik iş birliklerinin geliştirilmesini teşvik etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Orhan Çelik, “Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Mektebi aslında yerel yönetimler ve şehircilik bakımından çok önemli bir okuldur. Çünkü yerel yönetimlerin, şehirciliğin, kentleşmenin doğum yeridir Siyasal Bilgiler Fakültesi. Bu disiplin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doğmuştur. Bu bakımdan bu okulun temsilcisi olarak da burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kere daha ifade etmek isterim” dedi.

"BU BİR ARAYA GELİŞLER ÇOK ÖNEMLİ"

Vahap Seçer, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na selam söyleyerek konuşmasına başladı. Seçer, “6,5 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunuyorum. Şunu öğrendim. Sizden daha iyi bilen vardır. Onu bir oturup dinlemek lazım. Onların deneyimlerinden yararlanmak lazım. Böyle görevinizi yaparsanız görev süresi çok çabuk geçer belediye başkanlığında. 5 yıl, 5 gün gibi geçer. Belki 10 yılda öğreneceğinizi size bir saatte öğretirler. O açıdan bu bir araya gelişler çok önemli" dedi.

"HEPİMİZ DEMOKRASİYE AŞIĞIZ AMA..."

Seçer, demokratik ve sosyal belediyecilik konularına ilişkin şunları kaydetti:

“Sizin de takdir ettiğiniz gibi halk iradesinin tecellisinin gerçek anlamda ortaya çıktığı makamların başında muhtarlar ve belediye başkanları geliyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyım. Bunu her yerde de övünerek söylerim. Ama bir belediye başkanının hüviyeti o seçime girdiği bölgedeki muteberliği, o toplumdaki algısı seçim sonuçlarına çok yansır. Doğal olarak da hem partiniz hem kendi isminizle bir belediye başkanı olarak seçimlere girersiniz. Muhtarlar bir parti çatısı altında girmez. İsmiyle girer. Direkt seçmen o isimlere oy verir. Şimdi böyle bir makamdayız. Demokrasi de demek aslında yerel yönetimlerden başlayan çok kutsal bir kavram demek. Hepimiz demokrasiye aşığız ama göreve geldiğimiz zaman ne hikmetse demokrasiden uzaklaşırız. Bu en tepeden en aşağıya kadar böyledir. Hemen demokrasi gider, ‘en iyisini ben bilirim’ gelir. Gerçekten öyle değil.

"BAŞKANLAR RANT DİKENİNE DİKKAT ETMEK ZORUNDA

Bizde, ‘Kente Sözümüz Var’ diye bir proje var. Bu, göreve geldiğimiz günden bu yana devam ediyor. İşte ekonomi dernekleri odaları, TMMOB’a bağlı mühendislik odaları, sendikalar, kooperatifler, sosyal sorumluluk projesi konusunda çalışan dernekler, vakıflar.. Bunları tasnif edip yılda iki kez her bir toplantı en az 4-5 saat sürmek kaydıyla bu insanları dinleyebiliyoruz. Ve bunu zevkle yapıyoruz. Ve gerçekten bilmediğimiz birçok şeyi o kitlelerden öğreniyoruz. Bir şehirde şehrin sorunlarını, çözüm yollarını en iyi bilen orada yaşayan vatandaştır. Sizin o belediyeye falanca kurumdan transfer ettiğiniz bürokrat değildir. O sadece vatandaşın size dikte ettiği sorunun çözüm yollarını bilir.

Bir belediye başkanının, en netameli konuların başında başkanı zorlayan imar planlarında yaptığı çalışmalardır. Çünkü her kalem oynatış bir ranttır. Rant da belediyecilikte en tartışmalı konudur. Belediyecilik koltuğunun aslında bizi rahatsız eden en önemli dikenidir, rant. Belediye başkanları bu konuda çok dikkat etmek zorunda.”