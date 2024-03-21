CHP Bursa Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey: 'Değişim talebi alıyoruz'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:15

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:16

CHP Bursa Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Bursa’da yönetim ve planlama eksikliği olduğunu söyleyen Boztepe, beş başlıkta topladığı 5G programını anlattı.

Bursa’da gördüğünüz sorunlar nelerdir?

Bursa’nın öncelikli sorunları temelde, ülkemizin geneliyle aynı. Ekonomik zorluklar, trafik, güvensiz ve düzensiz yapılaşma. En son yaşadığımız büyük deprem felaketinde şunu çok net gördük ki bu ülkede yardımsever insan eksiği yok. Ancak “yönetim ve planlama” eksiği var. İşte bütün sorunların kök nedeni bu, geleceği düşünmeden, konunun uzmanı olan insanları dinlemeden, hatta inadına yapılan işler ülkeyi olduğu gibi, güzelim Bursa’yı da git gide yaşanmaz bir hale getiriyor. Bunlara ilave olarak özellikle belirli semt ve ilçelerde göçmen yoğunluğu da sosyal yapıyı değiştiriyor.

BURSA İÇİN ‘5G’ PROGRAMI

Çözüm önerileriniz neler?

29 Şubat’ta halkımızın katılımıyla yaptığımız tanıtım toplantımızda 5G teknolojisinden esinlenerek bizde projelerimizi ve çözüm önerilerimizi beş adet başlıkta topladık. “Gelişen Bursa” ile öncelikle ortak akılla “Planlama Ajansı”nı oluşturacağız. 2050 master planını oluşturup günlük, belirli kişi ve zümrelerin çıkarları yerine kentin ve ayrım yapmaksızın tüm halkımızın bugünkü ve yarın doğacak ihtiyaçlarını karşılayacağız. “Güçlenen Bursa” ile karar süreçlerine dahil ederek gençleri, kadınları, engelli vatandaşlarımızı hem yönetim süreçlerine dahil edecek hem de farkındalık kazanmalarına imkân sağlayacağız. Vatandaşımız binalarını yenilerken bizlerden proje danışmanlığı ve teknik destek alacak. Öğrenci yurtları, engelli yaşam merkezleri, bakımevleri ve barınma evleriyle “Güvenli Bursa”yı, sosyal konut projeleri, Halkkart-Kantinkart, “güçlü esnaf güçlü Bursa” gibi projelerimizle ekonomik zorlukla mücadele eden vatandaşımıza rahat bir nefes aldırmak için “Geçinen Bursa”yı ve de sosyal yaşam merkezleriyle“Gülümseyen Bursa”yı inşa edeceğiz.

Seçilmeniz durumunda yapacağınız ilk üç şey nedir?

Yapacak çok şeyimiz var. Ama en önem verdiğiniz üç şey nedir diye soracak olursanız, tüm ilçelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağız. Mikro bölgelemeler ve analizlerle hazırlayacağız. İnşaat, proje ve hak sahibine ulaşmasına kadar belediye olarak vatandaşımızın yanında yer alacağız. İkinci olarak Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’mıza yeşil kimliğini yeniden kazandıracağız. Kent ekosistemini iyileştirmek ve “Yeşil Bursa” ile Türkiye’ye yeniden örnek olmak için 1 milyon ağaç dikeceğiz. Üçüncü olarak ise herkesi kucaklayacağız. Tüm vatandaşlarımızı ayırt etmeksizin, ayrıştırmadan herkesin belediye başkanı olmak için sarıp sarmalayacağız. Ve Tüm Bursa’mızın yüzlerini gülümseteceğiz.

‘FARKLI PARTİLERDEN TALEP VAR’

2019 seçimlerinde AKP yüzde 49.62, CHP yüzde 47.03 oy aldı. Farkı nasıl kapatacaksınız, seçmeni ikna edebilecek misiniz?

Vatandaşımız geçen beş yıllık sürede Bursa’nın gelmiş olduğu vahim durumun farkında. 20 yıl Nilüfer’in belediye başkanlığını yapmış bir isim olarak yaptıklarımızı biliyor. Bazıları Nilüfer’de yaşayıp görmemesine karşın, kıymetli vatandaşlarım görüyor. Her zaman, Nilüfer, en büyük referansım diyorum. Tüm Bursa’yı Nilüfer gibi yapacağımı söylüyorum. Şunu da belirtmek isterim, bu seçimde partilerden ziyade isimler üzerinden tercih yapılacak. Tarafımıza farklı partilerden de çok fazla talep var. Kulağıma çok sık gelen bir şeyi söyleyeyim size. Diyorlar ki: Ben X partiliyim. Ama oyumu size vereceğim. Farkı nasıl kapatacaksınız diye sordunuz ya, fark zaten kapanmış durumda...

Sokağa çıkınca nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz?

Biz kazandık diyorum. Başta gençler olmak üzere her kesimden tarafımıza büyük bir ilgi var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu ilgiyi gördükçe sorumluluklarımızın çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Değişim talebini çok net alıyoruz. Özellikle kentin doğu bölgesinde gördüğümüz değişim isteği, her kesimden ilgi gördüğümüzü kanıtlayacak bir nitelik taşıyor.

Diğer adayların seçim kampanyalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Diğer adayların kampanyalarını görünce hem sevindim hem üzüldüm. Çünkü beş yıl önce aynılarını biz söylemiştik. Seçilseydik ve bunları o zaman hayata geçirebilseydik, şehrimizin kaybettiği bir beş yıl olmayacaktı. Kentsel dönüşüm diyorlar ama Bursa’da gerçek bir kentsel dönüşüm örneği göremiyoruz. Kentsel dönüşüm demek, 2-3 katlı binaları yıkıp yerine 8-10 katlı binalar dikmek demek değildir. Bu olsa olsa, bina yenilemektir. Bizim dönemimizde Ataevler Mahallesi’nin nüfusu 10-15 bin civarındaydı. Plansız bir kentsel dönüşüm sonucunda şimdi nüfusu 50 binlere yükseldi. Kentsel dönüşümü yaparken çevresinde yaratılacak okul, sosyal, kültürel ve yeşil alanları planlayarak, artan nüfusun taleplerini karşılamanız gerekiyor. Nüfus artıp vatandaşın ihtiyacını karşılayacak alanları artırmayınca o bölge, işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor.