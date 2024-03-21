CHP Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner: 'Yarınları kuracağız'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:33

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:33

Anadolu’nun ortasında elbirliğiyle bağımsız, saygın ve aydınlık bir dünya başkenti yaratma hayalinin merkezine Çankaya yerleşir. Ülkemizin tüm renkleriyle birliğinin sembolü, tüm şehirlerinden insanımızın yuvasıdır.

Çankaya cumhuriyettir. Anadolu Aydınlanmasının, bağımsızlık ve medeniyet mücadelesinin hafızasıdır. Bir ilçeden, bir kentten fazlasıdır. İnsanların, sembollerin, tarihin ve geleceğin kesişim yeridir.

Devletin ve milletin kaynaştığı bu özel bölgeyi tek bir kimlikle tarif etmek zor olsa da Çankaya, yüz yıllık Cumhuriyet birikiminin yoğunlaştığı, kristalize olduğu, birbirine benzemeyen sosyal ve siyasal kökenlere sahip herkesi Cumhuriyet ideolojisiyle kuşatan bir merkezdir. Cumhuriyetin ilerici tohumlarının, mahsulü en bol, en verimli toprağıdır. Bu nedenledir ki özgül ağırlığı Çankaya’yı hem özel kılıyor hem de omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor.

CUMHURİYETİN KUTUP YILDIZI

Çankaya’nın sorumluluğu, kökleri 19. yüzyılın ortalarına dayanan ve 1923’te adı konan; Aydınlanma, hürriyet ve milli egemenlik çizgisini ilerletmek. Bu bir tercih değil, tarihsel sorumluluk. Bugün tarihi çarpıtmaya girişenlere karşın toplumsal hafıza, her türlü yapay propaganda aracından güçlü. Çankayalılar da bunun bilincinde.

İlçemiz, genç Cumhuriyetin emekleme aşamasından itibaren bir kutup yıldızı işlevi gördü. Türkiye’nin yeni toplumsal düzenine örnek olan Çankaya, bozkırın ortasında bir uygarlık anıtı olarak inşa edildi. Bu inşa, işgalden çıkan bir ülkede yaşandı. Azim ve kararlılıkla kendini kurtarma gayretine giren bir milletin eseri olarak bugüne kadar geldi. Bu misyon devam ediyor. Muasır medeniyetler pusulası elbette daima kutup yıldızını gösterecek. İniş, çıkış ve engebeleri çok olsa da uzun vadede yönü aydınlanma olan bu yol, bizim için ufuk çizgisinde biter. Ancak zor günlerde, sisli havalarda, bu kutup yıldızının daha da parlaması şart.

SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYE

Toplumsal beklentileri ve ihtiyaçları doğru anlamak, verimli ve sistemli çalışmak, planlı ve kararlı olmak önümüzdeki dönem için çalışma ilkelerimiz olacak.

Ekonomik çöküşün faturasını ödemeye zorlanan gençler, kadınlar ve emeklileri koruyup kollayan, sosyal kamusal olanakları artıran, dijital atılımını hızlandıran, kültür-sanat ve spor faaliyetlerini geliştiren, sokakları güvenli hale getiren, canlılara saygı duyan, yeşilini çoğaltan, engelleri aşan, işgücü potansiyelini değerlendiren, kadın eşitliğinde öncü bir Çankaya modelimiz var.

Her biri büyük bir çabanın küçük parçaları olan ve insanlara dokunan projelerimizin bütünü 21. yüzyılın insanına ve Cumhuriyet ideallerine yakışır bir kent hayatı kurmayı amaçlıyor. Anadolu’nun en ücra köyündeki kız çocuğunun eğitimini dert edenlerin izinde, Çankaya’nın her köşesine adil hizmet götürmek sosyal demokrat belediyeciliğin pratik karşılığı olacak.

Kent, kentli birey ve kentin yerel kurumsal yapısı olan belediye arasındaki iletişimin güçlenmesi bizi ileriye taşıyacak. Ortak akıl, Cumhuriyet felsefesi ve yurt sevgisi bu yolda bize rehberlik edecek. Sadece bir kurum olarak belediyeyi yöneten bir başkan ve bürokratlar ezberinin ötesine geçip Çankaya’yı Çankayalılar ile birlikte yöneten, yerel demokrasiyi güçlendiren bir dönem tasarlıyoruz.

‘HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ’

Cumhuriyet bizler için yüz yıldır “bilhassa kimsesizlerin kimsesi olma” ve halkın evlatlarına fırsatlar yaratma meselesi. Bize bu dönem düşen sorumluluk ise Çankaya’yı tüm komşularının taleplerine cevap verecek güçlü ve sağlam temeller üzerinde geliştirmek.

Adaletsizlik, haksızlık ve öfke iklimine teslim olmayacağız. Çankaya kendine yakışır şekilde hoşgörünün, paylaşmanın, hakkaniyetin, dayanışmanın, saygının merkezi haline gelecek. Yüz yıl önce Anadolu’nun dört yanından yakılmış çoban ateşleriyle kurulan Çankaya, yeni döneminde olanca gücüyle parlayacak.

Dün, bugünlerin temelini atmıştık. Bugün, yarınların temelini atacağız. Zira, kutup yıldızı olmak bunu gerektirir. Büyük Atatürk’ün izinde, onun Çankaya’sında özgür bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

