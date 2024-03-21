CHP Karşıyaka Belediyesi Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler: 'Batı ligine çıkaracağız'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:26

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:26

Laikliğin kalesi Karşıyaka seçim heyecanı yaşıyor. Kuşaklar boyu Karşıyakalı olan CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. “Karşıyaka’nın öz değerleriyle büyüdüm” diyen İşçimenler Karşıyaka Spor Kulubü’ne de hem sporcu hem de yönetici olarak katkılarda bulunmuş bir isim. Eğitim hayatını ve iş tecrübelerini de İzmir’de edinen İşçimenler, gazetemizin sorularını yanıtladı.

Belediye başkanlığı görevine talip oldunuz. Peki Karşıyaka sizin için ne ifade ediyor?

Karşıyaka’nın öz değerleriyle büyümüş bir insanım. Karşıyaka’nın potansiyelini biliyorum. Karşıyaka ülkemiz ve İzmir gibi bizim için çok kıymetli bir yer. Biz Karşıyakalılar olarak kendimizi özel hissederiz. Karşıyaka medeni bir yer, insanlar özgür. İnsanlar kadınlarına, gençlerine güvenir. Kadın erkek ayrımı yoktur. Ayrıca Karşıyaka Atatürk için de ayrı bir yere sahiptir. Ben de Karşıyakamıza katkım olsun istiyorum ve belediye başkanlığı görevine aday oldum.

‘YILDIZ’ PROJELER

Yeni nesil kalkınma belediyeciliği Karşıyaka’da nasıl bir yönetim anlayışı olacak?

Karşıyaka’yı yönetirken dört temel başlığa odaklanacağız: Altyapı ve temel belediyecilik hizmetleri, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık, Karşıyaka’da yaşayan tüm canlılar için sağlık ve refah son olarak da kültür, spor ve turizm temelli ekonomik gelişim. Halihazırda Karşıyaka Belediyesi’nde çok güçlü bir planlama ve idare ekibi var. Bu ekibimizle birlikte ve üniversiteler, sivil toplum ve sanayi işbirliğiyle “yıldız” projeler hayata geçireceğiz. Hem uzun vadede Karşıyaka’yı batı ligine taşıyacak inisiyatifleri, hem de en yakın zamanda Karşıyakalıların yaşamını iyileştirecek projeleri hızla başlatacağız. Tekrar ediyorum: Karşıyaka’yı batı ligine taşıyacağız. Bunu “Yeni Nesil Kalkınma Belediyeciliği” anlayışıyla başaracağız.

‘YENI NESİL KARŞIYAKA’

Karşıyaka’yı 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz?

Karşıyaka, büyükşehir belediyemizle de işbirliği içinde “yeni nesil kalkınma belediyeciliği”nin öncü ilçesi olacak. Belediyemizin verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmak üzere “Yeni Nesil Karşıyaka” dönüşüm projesini devreye sokacağız. Temel belediyecilik hizmetlerinde gelişim sürecini hızlandıracağız. Hizmetlerin işleyişine dair yeni bir gözetim ve performans sistemi devreye alacağız. ÇÖZMER öneri ve şikayet yönetim merkezinin çözüm sürelerini geliştireceğiz. Yapay zeka da dahil yeni teknolojilerden de yararlanarak Karşıyaka’daki yaşamı optimize edeceğiz. Belediyenin yıllık faaliyetlerini anlaşılabilir bir dille Karşıyakalılara anlatacak “Şeffaflık Raporları” yayınlayacağız. E-belediyecilik altyapımızı daha da güçlendirecek ve mobil uygulamalarımızı Karşıyakalıların hayatına her an dokunacak özelliklerle geliştireceğiz.

Karşıyaka’da atıl alanlar da mevcut. Bu alanları nasıl değerlendireceksiniz?

İlçe sınırlarımıza yayılan ve belediye mülkiyetinde olan 247 atıl alandan toplam 162 bin metrekareye yakın kullanılabilir alan yaratacağız. Bu alanlarda yeni mini mahalle parkları, oyun bahçeleri ve hayvan koruma parkları oluşturacağız.

DEPREME HAZIRLIK REHBERİ

Deprem Karşıyaka için de büyük bir sorun. Depreme hazırlıkta Karşıyaka Belediyesi neler yapacak?

İlçe belediyelerinin yetki ve imkanları dahilinde yapılabilecek her şeyi yapacağız. İlgili kamu kurumlarıyla ve büyükşehir belediyesiyle her alanda işbirliği içinde olacağız. Önceliğimiz tüm Karşıyakalıları kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık süreçleriyle ilgili en güncel bilgilerle donatmak olacak. Bu doğrultuda ilk olarak bir Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi kuracağız. Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi’nde Karşıyakalıların sorularını yanıtlayacağız, çözüm üreteceğiz ve doğru mercilere yönlendireceğiz. Riskli yapılar veritabanımızı tüm Karşıyaka’yı kapsayacak şekilde güncellemeye devam edeceğiz. Basılı ve dijital versiyonları olacak bir Depreme Hazırlık Rehberi hazırlayacak ve tüm Karşıyakalılara ulaştıracağız. Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayarak Karot Laboratuvarı’nı Karşıyakalıların hizmetine sunacağız.

Çarşı için projeleriniz var mı?

Karşıyakamızın gözdesi ve hafızası Çarşı bölgesini yeniden tüm Karşıyakalıların ve misafirlerimizin keyifle zaman geçireceği güzelliğe ve canlılığa kavuşturacağız. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin desteğiyle hazırlanan projenin startını 2024 yılı içinde vereceğiz. Karşıyaka’nın adeta giriş kapısı olan çarşımıza Avrupa kentlerindeki alışveriş caddelerine benzer estetikte bir çehreye kavuşturacağız. Kemalpaşa Caddesi ile başlayacak büyük yenileme projesini zamanla Çarşının tüm etki alanlarını kapsayacak şekilde genişleteceğiz.

Karşıyaka’yı çekim merkezi yapacak projeleriniz olacak mı?

Karşıyaka’nın efsane festivalini her yıl düzenlenecek Karşıyaka Karnavalı adıyla yenide hayat geçireceğiz. Çok sayıda kültür, sanat ve spor etkinliğini kapsayacak karnavalı kısa sürede Türkiye’nin en popüler festivallerinden biri haline getireceğiz.

Karşıyaka’nın değerlerini nasıl tanıtacaksınız?

Yürünebilir bir Karşıyaka yaratmak için kentin tarihi ve kültürel yaşamının yoğunlaştığı sahil hattında Karşıyaka’nın kültürel, tarihi, gastronomik ve doğal çekim merkezlerini bir arada kurgulayan bir Açıkhava Kent Müzesi kuracağız. Sokak Sağlıklaştırmaları, rotalar üzerindeki sokakları ve caddeleri yenileyecek, renklendirecek ve canlandıracağız. Karşıyaka’nın tüm değerlerini, çekim merkezlerini ve rotaları bir araya getiren bir Karşıyaka Kent Rehberi yayınlayacağız.

ÇOCUK MECLİSİ GELİYOR

Kent yaşamı çocuklar için giderek daha zor bir hal alıyor. Minikler için de kolaylaştırıcı projeler olacak mı?

Çocuk Dostu Kent Eylem Planı’nı devreye alacağız. Belediye bünyesinde bir Çocuk Meclisi oluşturacağız. Karşıyaka’nın tüm sokaklarını ve yeşil alanları çocuk dostu hale getireceğiz. Çocuklara yönelik kamu hizmetlerine destek olacak Karşıyaka Çocuk Dispanseri gibi yeni yatırımlar yapacağız.