Eskişehir'in '5 bin yıllık' ekmeği raflarda yerini alıyor!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Valiliği’nin destekleriyle hazırlanan “Zamanın Mayası” sergisi, Eti Arkeoloji Müzesi’nde ziyarete açıldı. Eskişehir Müze Müdürlüğü koleksiyonundaki ekmek temalı eserlerin yer aldığı sergide, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Küllüoba Höyüğü’nde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve 5 bin yıl öncesine tarihlenen ekmek, ilk kez kamuoyuyla buluştu.













Serginin açılışına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürü Emriye Yurt, Küllüoba Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki, Yazılıkaya Midas Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Bolat ve çok sayıda ilgili katıldı.





Vali Hüseyin Aksoy, serginin açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının, Eskişehir'i kültür turizminden ekonomik kazanç sağlayacak bir noktaya taşımak olduğunu belirterek, kentteki müzelerin bu anlamda önemli olduğunu ifade etti.





"İLK ÖRNEĞİNİ KÜLLÜOBA KAZIMIZDA BULDUK"





Küllüoba Kazı Başkanı Prof. Dr. Türkteki de kazı çalışmalarının 28 yıldır devam ettiğini ve bulunan her önemli parça ile Eskişehir’in mirasına sahip çıktıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:





"Milattan Önce 2600 ve 2700’lerde Küllüoba’da bir kuraklık yaşanıyor. Sadece Küllüoba’da değil, tüm bölgede ve bu kuraklık sürecinde Küllüoba'daki ürün tercihleri değişiyor. Çok basit, buğday yerine karaburçak, koyun yerine keçi yetiştiriliyor. Biz bunları istatiksel olarak koyduğumuzda farklılaşmayı görebiliyoruz. Bu doğal yaşama uyum sağlamak demek, hayatta kalmak için çaba gösteriyorlar, uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ben bunu hep söylüyorum, bugün burada söylemem gerekiyor; aynı bölgede bugün maalesef ayçiçeği ve mısır ekiyoruz. Bir taraftan da kuraklıktan ve iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradan almamız gereken bazı dersler var."













Türkteki, mayalanmış, pişirilmiş ilk ekmek örneğini Küllüoba’da bulduklarını da belirterek, "Mayalanmış pişirilmiş ilk ekmek örneğini Küllüoba kazımız sırasında bulduk. Yanmış bir şekilde bulunan bu ekmek bir ilk olma özeliği taşıyor" dedi.





Türkteki, kendilerine verdiği destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce’ye teşekkür etti.





"BİZE DÜŞEN BU MİRASI GELECEK KUŞAKLARA EN İYİ ŞEKİLDE İLETMEK"





Başkan Ünlüce de kentte yapılan kazı çalışmalarının gurur verdiğini belirterek, şunları kaydetti:





"Özellikle 2024 yılında Külloba'da pişirilmiş ve işlenmiş halde bulunan, ilk formunu koruyan ekmek örneği, Eskişehirimiz için büyük bir değer taşıyor ve bizleri de son derece heyecanlandırdı. Eskişehir'in bilinen en eski tarihiyle ilgili yapılan bu kazılarda, bu çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum. Buradan çıkan o önemli miraslar müzelerimizde hak ettikleri şekilde korunuyor, yerini ve değerini buluyor. Ekmek biliyorsunuz kadim tarihimizde bize eşlik eden en önemli yol arkadaşlarımızdan bir tanesi. Biz ekmeği yerde görünce alır, öper, korunaklı bir köşeye koyarız. Hayat mücadelemizden bahsederken 'ekmek kavgamız' deriz. Kendi inançlarımızdan bahsederken 'ekmek mücadelemiz' deriz. Bu ekmeği 5 bin yıldır saklayan bu topraklar Küllüoba ekmeğini bize geçen sene hediye etti ve bize de düşen bu güzel hediyeye bu mirasa sahip çıkarak onu hem bugün korumak hem de gelecek kuşaklara en iyi şekilde iletmek."













"MALİYETİ FİYATINA SATIŞA SUNULACAK"





Başkan Ünlüce, "Sizlere bir sürprizimiz var" diyerek, 5 bin yıllık ekmeğin Eskişehir Halk Ekmek AŞ ile birlikte yeniden üretildiğini ve yarından itibaren Üretici Marketlerinde satışa sunulacağını duyurdu.





Ünlüce, şunları söyledi:





"Bugün sizlere bir sürprizimiz var. Murat Hocamla 4-5 yıl önce konuşurken, büyükşehirden nasıl bir sponsorluk sağlayabiliriz diye düşünüyorduk. Bizim 8 şirketimiz var. Bu şirketler kültür, spor ve pazarlama gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. O şirketler arasından, nedense içimden Halk Ekmek geldi. Bir sebebi olduğunu 2024 yılında kazı çalışmalarında ekmek bulununca anladık. Demek ki kader ağlarını örmüş. Biz de bunu görev edindik ve biraz önce Murat Hocamızın bahsettiği laboratuvar verileri doğrultusunda ne kadar gernik buğdayı, ne kadar maya ve ne kadar mercimek kullanıldığını belirledik. Bu oranlar ışığında da Halk Ekmek’te Küllüoba ekmeğimizi ürettik. Küllüoba adıyla yarından itibaren üretici marketlerimizde satışa sunulacak. Ne yazık ki fiyatı halk ekmekten biraz pahalı oldu. Çünkü bu buğdayı bulmak gerçekten çok zor. Maliyeti fiyatına, 50 liradan satışa sunulacak. Eskişehir’in bu kadim toprakları 5 bin yıldır ekmeği bağrında sakladı ve bu mirası bizlere emanet etti, bize de gelecek kuşaklara aktarmak nasip oldu."





Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce, Vali Aksoy ve beraberindekiler, Küllüoba kazı çalışmalarında bulunan yanmış ekmek, çömlek, havan gibi tarihi eserleri inceledi.