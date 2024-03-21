İBB Başkanı İmamoğlu anne ve anne adayları için projelerini açıkladı: 'Kadınların yanındayız'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:17

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde olduğu gibi yeni beş yıllık süreçte de kadınların her zaman yanında olacaklarını söyledi. Bu kapsamda yapılan ve yapılacak çalışmalara dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul’da yaşayan tüm kadınların sağlıklı ve güvende olması, iyi beslenebilmesi, çocuğu varsa onu büyütürken karşılaştıkları zorlukların hafifletilmesi, kendi işlerini yönetebilmeleri, yönetirken desteklenmeleri gibi her kadının nerede, ne şekilde desteğe ihtiyacı varsa desteklerimizle onların yanında olmaya, önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.

‘ANNELERE DESTEK’

Yeni dönemde yapmayı planladıkları projeleri açıklayan İmamoğlu, “İhtiyaç sahibi 100 bin anne adayına ‘hamile beslenme paketi’ dağıtacağız. Yoksulluk sınırının altında geliri bulunan ve 0-2 yaş arası bebek sahibi olan 10 bin hanenin ayda bir paket bebek bezi ve bir kutu mamasını karşılayacağız. Engelli çocuğu bulunan 50 bin anneye 5 bin TL değerinde maddi destek sağlayacağız” ifadesini kullandı.

KADIN KOOPERATİFLERİ

Beş yıl boyunca sağlık güvencesi olmayan 150 bin kadına İBB Kadın Sağlık Kartı’nın sağlacağını belirten İmamoğlu, “Açacağımız 10 yeni İBB kadın merkezlerinde kadınların psikolojik, sosyal, sağlık ve hukuki birçok destekten faydalanmalarını sağlayacağız. Var olan hizmetlerimize ek olarak 39 ilçede 39 mobil kadın kooperatifleri satış noktası kuracağız” açıklaması yaptı. Ayrıca belirlenen bölgelerde İBB çamaşırhanelerinin kurulacağı, beş yıl içinde bu çamaşırhanelerin sayısının 10’a çıkaralacağını da belirtti.

‘ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

İstanbul’un doğusundan batısına tüm çocukların eşit fırsatlara sahip olması, sağlıklı beslenmesi ve iyi bir eğitim alması için çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugüne kadar açtığımız 100 kreş ve Halk Süt gibi ses getiren projelerimize ek olarak yeni dönemimizde de çocuklarımız için yepyeni projelere imza atacağız” dedi.

‘KREŞ SAYISI 200’E ÇIKACAK’

İhtiyaç sahibi ailelerin birinci sınıfa başlayan kız çocuklarının annelerine eğitime başlangıç desteği sağlayacaklarını açıklayan İmamoğlu şöyle konuştu: “30 bin kız çocuğuna 3 bin TL destek vereceğiz. Şehit çocuğu, engelli veya ebeveyn kaybı yaşamış, ihtiyaç sahibi olan ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilere desteklerimizi ulaştıracağız. 100 bin öğrenciye 3 bin TL destek vereceğiz.

Çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmesini sağlamak için beslenme desteklerimizi de artırarak sürdüreceğiz. 2024-2025 yıllarında, bir yıl içerisinde ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza 2 milyon adet okul beslenme paketi dağıtacağız. Yuvamız İstanbul kreşlerimizin sayısını artırarak hem daha çok çocuğun eşit eğitimden faydalanmasını sağlayacak hem de annelerinin istihdama katılmasına olanak sağlayacağız. 50 yeni Yuvamız İstanbul ve 50 Yuvamız İstanbul Kısa Mola Merkezi olmak üzere toplam 100 yeni merkez daha açarak kreş sayımızı 200’e çıkartacağız. Yuvamız İstanbul merkezlerinden faydalanamayan 3-14 yaş arası çocuklarımız için ise İBB Çocuk Oyun Dünyası Merkezleri açacağız.”

‘YURT KAPASİTESİ ÜÇ KATINA ÇIKACAK’

Öğrencilerin en büyük sorunlarından biri olan barınmayı sonlandırmak için çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm ürettiğimiz ve İBB tarihinde ilk kez açtığımız öğrenci yurtlarımızın kapasitesini üç katına çıkaracağız” dedi.

‘15 BİN TL DESTEK’

İhtiyaç sahibi öğrencilerin her zaman yanlarında olacağını vurgulayan İmamoğlu, “14 yeni öğrenci yurdu açacak, İBB öğrenci yurtları kapasitesini üç katına çıkaracağız. Yeni yurtlarımızla birlikte 15 bin öğrenciye konforlu ve güvenli barınma hizmeti sağlayacağız.

Nakit desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. 2024- 2025 eğitim döneminde 100 bin öğrenciye 15 bin TL destek vereceğiz. Eğitim bursundan yararlanamayan 100 bin öğrencinin ise eğitim dönemlerinde ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanmalarını sağlayacağız.

Lise veya üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi gençlere yılda iki defa kıyafet kuponu desteği vereceğiz. 100 bin gence kültür sanat etkinlikleri için destek sağlayacak, gençlerin sosyal hayatlarında da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

