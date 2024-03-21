Kartal geleceğe güvenle ilerliyor: Gelecek bu Hangar’dan çıkacak

Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:34

Güncelleme: 21.03.2024 - 14:34

Sosyal hayatı renklendiren Yalı-YunusTopselvi Kültür Merkezi, ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını teslim edebilecekleri Sabiha Bengütaş Kreşi ve küçük yaştan itibaren trafik bilinci kazandıran Trafik Eğitim Merkezi hizmete açılıyor. İlçe sakinlerine yeni yaşam alanı kazandıran projeler sayesinde, konser, tiyatro gibi etkinlikler daha ulaşılabilir hale gelirken gençlerin yararlanması için de Kartal’ın en büyük kütüphanesi inşa edildi. “Kartal İçin Daha Yapacak Çok Şey Var” ilkesiyle yaşama geçirilen yeni üç büyük proje, büyük açılışla hizmete girdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal’da kadın çocuk, genç, yaşlı her bir komşumuzu düşünerek hayata geçirdiğimiz üç büyük projemizi hizmete açtık” dedi. Yalı-YunusTopselvi Kültür Merkezi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim bildirgesinde yer alan, “herkes için erişilebilir bir sosyal ortam ve kültür hizmeti” yaklaşımıyla inşa edildi. Merkezler bünyesinde tiyatro salonu, dershane, sanat akademisi, kadın emeği gelişim ve üretim kursları, kütüphanenin yanı sıra, Kartallıların zor zamanlarında hayatlarını kolaylaştıracak bir taziye evi de bulunuyor.

Kartal’da ikamet eden gençleri eğitim konusunda destekleyen faaliyetleri başından beri destekleyen Kartal Belediyesi, daha önce Kartal Akademi bünyesinde faaliyete başlayan ve 2023’te LGS Türkiye birincisi çıkaran Mustafa Necati Destek Kursu’na ek olarak ikinci destek eğitim kursunu da Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nde kurdu.

GELECEK BU HANGAR’DAN ÇIKACAK

Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) işbirliğiyle yaşama geçirilen Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, geleceğin bilim insanlarına yatırım yapacak. İlkokul seviyesinden başlayarak, doktora öğrencilerine kadar farklı yaş gruplarını bilim ve teknolojiyle buluşturan merkez, aynı zamanda teknoloji firmalarının da projelerini geliştirebileceği bir çalışma üssü olarak düşünüldü. Merkezin açılışına robot köpek Jidoka renk kattı. Gençler için hayata geçirilen Makina HangarBilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projenin bir hayalle başladığını söyledi. Yüksel, Makina HangarBilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin temellerinin nasıl atıldığını anlattı:

“Bir hayalle başladı Makina Hangar. Aslında bu hayali Kartal’daki annelere anlatmıştım. Onlara demiştim ki, çocuklarınızın ellerindeki akıllı telefonlarda oynadıkları oyunun nasıl yazıldığını onlara hayal ettireceğiz.”

2030 yılına kadar yazılım ve kodlamayı içselleştirememiş bir geleceğin nitelikli işgücünden uzaklaşacağını, beden gücü dışında kendisine iş bulmakta zorlanacağını vurgulayan Yüksel, “İnovasyondan yapay zekâya, dijital dönüşümden endüstri 4.0’a o hep duyduğumuz sihirli kelimeler burada hayat bulacak” dedi.

KARTALLILAR GEZEGEN’DE NEFES ALIYOR

Kartal Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında daha önce sahip olmadığı sosyal tesislere kavuştu, hizmete açılan Gezegen kafeler, vatandaşların hem ekonomik bir şekilde hizmet alabilmesini hem de sosyalleşebilmesini sağladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim vaatleri arasında yer alan ve beş yılda sekiz yeni mekanla markalaşan Gezegen kafeler, aynı zamanda kültür faaliyetlerinin de düzenlediği bir buluşma noktası. Kartal’da beş yıllık süre zarfında sekiz Gezegen Kafe hizmete kazandırıldı. Soğanlık Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Mars Gezegen Kafe, Atalar Spor Tesisi’nde bulunan Merkür Gezegen Kafe, Ekolojik Pazar’da bulunan Neptün Gezegen Kafe, Mehmet Ali Büklü Parkı’nda yer alan Jüpiter Gezegen Kafe, Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu’nda Venüs Gezegen Kafe, Hürriyet Kültür Merkezi’nde Uranüs Gezegen Kafe, Karlıktepe Spor Parkı’nda bulunan Dünya Gezegen Kafe, Bayram Demirkol Parkı’nda Satürn ve Fatih Boylan Parkı’nda Plüton Gezegen Kafe’nin yapımı tamamlandı. Makina Hangar’da ve Topselvi Mahallesi’nde projelendirilen iki Gezegen Kafe ise açılış için gün sayıyor.

KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA BIR ADIM ÖNDE

Kartal Belediyesi, Atatürk ilkeleri ışığında kadınların hayatın her alanında var olabilmesi için kadın danışma merkezleri ve eğitim birimi; eşitlik birimi; girişimcilik ve istihdam birimi; kadın sığınma evi birimi kurdu. Ayrıca açılan kreşler sayesinde kadınların iş hayatında aktif olarak yer alabilmesi desteklendi. Kadınların beceri ve meslek öğrenmesi için kurslar açıldı, isteyen kadınların bu kurslarda yaptıkları ürünleri satabilmesi için pazarlarda sabit tezgâhlar açması sağlandı. Kartal sakini kadınlar, hayatın her alanında bir adım önde.

Her yıl yaklaşık 1000 başvuru yapılan ve 4 binin üzerinde seans gerçekleştirilen kadın danışma merkezleri Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in kadınların sosyal hayatta var olabilmesi için desteklenmesi seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Bu kapsamda, dört yeni kadın danışma merkezi kuruldu.

Hürriyet, Soğanlık, Uğur Mumcu kültür merkezleri ve belediye ana binasında hizmete giren merkezler, kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik psikoloji ve hukuk alanlarında destek oldu. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, sosyologlar, pedagoglar ve hukukçuların görev yaptığı merkezler sayesinde kadınlar hiçbir ayrımcılığa uğramadan buradan danışma hizmeti aldı.

Kartallı tüm kadınları ve 18 yaş altı çocukları kapsayan hizmet, herhangi bir siyasi görüş, etnik köken, mezhep, dil, din ayrımı gözetmeksizin saygılı, eşit ilişki kurmak ve kadın kimliğini görünür kılmak hedefiyle çalışan merkezler, kadınların toplumsal olarak desteklenmesini de sağladı.