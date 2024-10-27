Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden AKP ve Yeniden Refah Parti yönetimindeki 3 belediye ayrıldı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 13:22

Güncelleme: 27.10.2024 - 13:22

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) 42. Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında Divan Kurulu’nda Başkan Tugay’ın yanı sıra; Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık ve Menteşe Belediye Meclis üyesi Seda Uslu seçildi.

Toplantıda, üç belediyenin birlikten ayrıldığı duyulurken 20 belediyenin de birliğe kaydı yapıldı. Yapılan kayıtlarla birlikte birliğin üye sayısı 151’e yükseldi.

Toplantının açılışında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Sağlıklı Şehirler Ağı yöneticisi Kira Forune’nin video mesajının gösterimi yapılmasının ardından Tugay konuştu.

Sağlıklı toplum vurgusu yapan Tugay, “Genel kurulda aslında önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin sağlıklı kentler ağı olarak Türkiye’de daha sağlıklı bir çevrede daha sağlıklı bir toplumun yaşam sürmesi için daha aktif olma yolunda bazı kararlar alacağız. Bir taraftan üyelerimizin sayısını artıralım ama diğer taraftan da daha fazla üyemizi aktif olarak çalışmalara dahil edelim. Çalışmaları daha geniş bir tabana yayalım diye yola çıktık” dedi.

"365 GÜNÜN YÜZDE 65'İ SICAK GÜN OLACAK"

Konuşmasında küresel ısınma sorununa dikkat çeken Tugay şu ifadeleri kullandı:

“Bir tabloyu ortaya koymak istiyorum. 2024 yılındayız. Özellikle 1980 yılından sonra ortalama sıcaklıkların tüm dünyada nasıl yükseldiğini görebiliyoruz. Eğer böyle devam edersek bu yüzyılın sonunda dünyanın ortalama sıcaklığı 4.9 derece artacak. Bunun bir felaket olduğunu ifade etmek isterim. Dünyadaki yaşamın bu sıcaklık artışıyla sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün değil. Diğer yandan yağışsızlık var. Bu da yıllık ortalama yüzde 15 azalacak diye hesaplanmış Eğer böyle giderse 100 yılın sonunda 365 günün yüzde 65’i sıcak gün olacak. 100 yılın sonunda kurak günlerin sıklığında ve yoğunluğunda artış, ıslak günlerin sıklığında da azalma olacak."

"HAVA KİRLİLİĞİ DAHA NORMAL OLSA 68 BİN ÖLÜM OLMAYACAKTI"

Hava kirliliği konusuna da değinen Tugay "2022 yılında yapılan hava kirliliği ölçümlerine göre; insanların sağlıklı hava soluyabildiği dört ilimiz var. Türkiye’nin neredeyse tamamı çok ciddi bir hava kirliliği sorunu yaşıyor bununla beraber sağlık sorunlarının yaşandığını hepimizin bilmesi gerekiyor. Verilere göre; ülkenin yüzde 92’sinden fazlası kirli hava oluyor. Eğer Dünya Sağlık Örgütü’nün kılavuz değerlerine göre hava kirliliği daha normal olsaydı Türkiye’de 2022 yılında gerçekleşen 68 bin 440 ölüm gerçekleşmeyecekti. Bu kadar insan hava kirliliği nedeniyle öldü. Hem dünyada hem de ülkemizde nüfusumuz demografik olarak yaşlanıyor. Havanın ısınması sonucu artan sıcaklıklarla 100 bin kişinin yaklaşık 5.2’si yaşamını kaybediyor. 2080 yılında bu oranında 60.2’ye çıkacağı hesaplanıyor"' dedi.

"SAĞLIKLI OLMAK KİŞİSEL BİR DURUM YA DA SEÇİM DEĞİL"

Gıda güvenliği konusununun da üzerinde duran Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

''Bir diğer konu da tükettiğimiz gıdalarla ilgili. Gıdaya erişim, gıdanın sağlığı ve gıda güvenliği sorunumuz var. Genellikle iklim kriziyle bağlantılı gıda üretiminde düşüş var. Gıda güvencesizliği, pek çok hastalığa yol açtığı gibi açlığa da neden oluyor. Hepimizin yaşadığımız kentlerde gıdaya erişimle ilgili stratejik planları olması gerekiyor. Türkiye’de henüz çok az sayıda il ve ilçe bunu hazırlamış durumda. Kentsel tarım, kentsel gıda üretimi önemli bir başlangıç olabilir. Sağlıklı olmak, kişisel bir durum ya da bir seçim değil. Toplumun kişilere sunduğu yaşam mottosunun bir sonucudur. Sağlık başlı başına bir haktır. Kentli hakların en önemli bileşenlerinden biri sağlıklı bir ortamda yaşama hakkıdır. Yerel yönetimler için sağlık bir haktır. Bu nedenle sorunlara yönelik çözümleri hep beraber üretebiliriz. Bizler, sağlıklı kentler birliği üyeleri olarak bundan sonraki dönemde danışma kurulumuzun rehberliğinde çalışmalar yapacağız. Komisyonlar oluşturacağız. Önümüzdeki aylarda birkaç ayda bir faklı şehirlerde tematik toplantılar düzenlemek istiyoruz. Konuya ve o temaya ilgi duyan tüm üyelerimizi davet edeceğiz. Ayrıca bu toplantılarda uzman kişi ve kuruluşların sunumlarının da dinleyeceğiz. Bunlardan bazı eylem planları çıkarmayı düşünüyoruz. Eğitim programları düzenleyeceğiz, iyi uygulamamaları ödüllendireceğiz.

İki gün sonra cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimiz, her şeyiyle bize emanettir. En değerlisi ve önemlisi ülkemizin insanlarının sağlıdır. Sağlıklı kentler birliği olarak bize de çok büyük görev düşüyor. O nedenle çalışalım. Hep beraber bize emanet edilen bu güzel birliği daha güzel günlere taşıyalım.''

2025 BÜTÇESİ ONAYLANDI

Oturumda, 2025 yılı gelir ve gider kalemlerine ilişkin bilgilendirme yapılırken birliğin 2025-2026 ve 2027 yılları bütçeleri onaylandı.

Birliğin 2025 yılı gider bütçesinde personel giderleri 5 milyon 150 bin lira, SGK’ya devredilen giderler 500 bin lira, mal ve hizmet alımları için 14 milyon 600 bin lira, cari transferler 150 bin lira ve yedek bölümü de 1 milyon olmak üzere toplamda 22 milyon lira olarak öngörüldü.

Gelir bütçesi ise diğer gelirler 818 bin 500 lira, alacaklardan tahsilat 21 milyon 81 bin 500 lira olmak üzere 22 milyon lira öngörüldü.

BİRLİĞİN ÜYE SAYISI 151'E YÜKSELDİ

Oturumda ayrıca birlikten ayrılmak isteyen ve birliğe katılmak isteyen belediyeler de açıklandı.

Belediye meclislerinde alınan kararla birlikte yönetimi AKP’de olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Başiskele Belediyesi ile Yeniden Refah Partisi yönetimindeki Gaziantep Oğuzeli Belediyeleri birlikten ayrıldı.

Birliğe İstanbul Alaşehir Belediyesi, İzmir Bayraklı, Beydağ, Bayraklı, Buca, Çeşme, Çiğli, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Giresun Belediyesi, Giresun Bulancak Belediyesi ve Espiye Belediyesi ile Artvin Hopa Belediyesi katıldı.

Birliğin bir sonraki meclis toplantısı 2025 yılı mayıs ayında Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak.