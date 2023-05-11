Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 9 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 11 Mayıs hangi burç oluyor? 11 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
11 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1889 - Burhan Felek
1920 - İzzet Özilhan
1920 - Nezihe Araz
1945 - Şirin Cemgil
1949 - Evin Esen
1954 - Hasan Mezarcı
1955 - Nihat Hatipoğlu
1966 - Ümit Kocasakal
1970 - Ferhat Göçer
1976 - İzzet Ulvi Yönter
1978 - Ece Erken
1984 - İlker Kaleli
1998 - Görkem Doğan
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1852 - Charles Warren Fairbanks
1904 - Salvador Dali
1924 - Antony Hewish
1925 - Max Morlock
1973 - Charlotta Jonsson
1977 - Pablo Gabriel García
1982 - Gilles Guillain
1984 - Andrés Iniesta
1986 - Abou Diaby
1986 - Miguel Veloso
1989 - Giovani dos Santos
1992 - Thibaut Courtois
1992 - Pablo Sarabia
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