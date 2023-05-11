11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:30

Güncelleme: 11.05.2023 - 09:30

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 11 Mayıs hangi burç oluyor? 11 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

11 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

11 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1889 - Burhan Felek

1920 - İzzet Özilhan

1920 - Nezihe Araz

1945 - Şirin Cemgil

1949 - Evin Esen

1954 - Hasan Mezarcı

1955 - Nihat Hatipoğlu

1966 - Ümit Kocasakal

1970 - Ferhat Göçer

1976 - İzzet Ulvi Yönter

1978 - Ece Erken

1984 - İlker Kaleli

1998 - Görkem Doğan

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1852 - Charles Warren Fairbanks

1904 - Salvador Dali

1924 - Antony Hewish

1925 - Max Morlock

1973 - Charlotta Jonsson

1977 - Pablo Gabriel García

1982 - Gilles Guillain

1984 - Andrés Iniesta

1986 - Abou Diaby

1986 - Miguel Veloso

1989 - Giovani dos Santos

1992 - Thibaut Courtois

1992 - Pablo Sarabia