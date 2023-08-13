Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
13 Ağustos hangi burç? 13 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 13 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Ağustos hangi burç oluyor? 13 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 Ağustos HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
13 Ağustos’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1903 - Fahri Korutürk
1903 - Suat Hayri Ürgüplü
1930 - Kerim Afşar
1939 - Oğuz Oktay
1955 - Ahu Tuğba
1955 - Yüksel Yalova
1959 - Ömer Dönmez
1965 - Bahtiyar Engin
1972 - Hakan Altun
1976 - Niran Ünsal
1976 - Özge Özberk
1985 - Elçin Sangu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1655 - Johann Christoph Denner
1899 - Alfred Hitchcock
1926 - Fidel Castro
1949 - Bobby Clarke
1974 - Niklas Sundin
1984 - Alyona Bondarenko
1984 - Niko Kranjcar
1984 - James Morrison
1989 - Israel Jiménez
1990 - DeMarcus Cousins
1990 - Benjamin Stambouli
1992 - Lucas Moura
1993 - Yoon Bomi
1995 - Presnel Kimpembe
2000 - Na Jae-min
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