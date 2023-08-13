13 Ağustos hangi burç? 13 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 13.08.2023 - 09:17

Güncelleme: 13.08.2023 - 09:17

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 13 Ağustos hangi burç oluyor? 13 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 Ağustos HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

13 Ağustos’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1903 - Fahri Korutürk

1903 - Suat Hayri Ürgüplü

1930 - Kerim Afşar

1939 - Oğuz Oktay

1955 - Ahu Tuğba

1955 - Yüksel Yalova

1959 - Ömer Dönmez

1965 - Bahtiyar Engin

1972 - Hakan Altun

1976 - Niran Ünsal

1976 - Özge Özberk

1985 - Elçin Sangu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1655 - Johann Christoph Denner

1899 - Alfred Hitchcock

1926 - Fidel Castro

1949 - Bobby Clarke

1974 - Niklas Sundin

1984 - Alyona Bondarenko

1984 - Niko Kranjcar

1984 - James Morrison

1989 - Israel Jiménez

1990 - DeMarcus Cousins

1990 - Benjamin Stambouli

1992 - Lucas Moura

1993 - Yoon Bomi

1995 - Presnel Kimpembe

2000 - Na Jae-min