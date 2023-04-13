13 Nisan hangi burç? 13 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 13 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Nisan hangi burç oluyor? 13 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 13 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 13 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
13 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1914 - Orhan Veli
1931 - Aram Gülyüz
1939 - Ekrem Pakdemirli
1939 - Şemsi İnkaya
1942 - Ataol Behramoğlu
1942 - Aykut Edibali
1985 - Kerim Zengin
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1743 - Thomas Jefferson
1885 - Pieter Sjoerds Gerbrandy
1904 - Yves Congar
1906 - Samuel Beckett
1953 - Brigitte Macron
1963 - Garry Kasparov
1975 - Tatiana Navka
1978 - Carles Puyol
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