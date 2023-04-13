13 Nisan hangi burç? 13 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:26

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:26

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 13 Nisan hangi burç oluyor? 13 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 13 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 13 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

13 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1914 - Orhan Veli

1931 - Aram Gülyüz

1939 - Ekrem Pakdemirli

1939 - Şemsi İnkaya

1942 - Ataol Behramoğlu

1942 - Aykut Edibali

1985 - Kerim Zengin

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1743 - Thomas Jefferson

1885 - Pieter Sjoerds Gerbrandy

1904 - Yves Congar

1906 - Samuel Beckett

1953 - Brigitte Macron

1963 - Garry Kasparov

1975 - Tatiana Navka

1978 - Carles Puyol