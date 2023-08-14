14 Ağustos hangi burç? 14 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:27

Güncelleme: 14.08.2023 - 09:27

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Ağustos hangi burç oluyor? 14 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

14 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1955 - Güler Sabancı

1963 - Yaprak Özdemiroğlu

1966 - Tuncay Özkan

1973 - Timuçin Esen

1980 - Aydın Toscalı

1981 - Berk Hakman

1987 - Sinem Kobal

1990 - Naz Aydemir

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1949 - Aram Gasparoviç Sarkisyan

1950 - Gary Larson

1959 - Magic Johnson

1960 - Sarah Brightman

1963 - Yaprak Özdemiroğlu

1966 - Halle Berry

1971 - Raoul Bova

1973 - Jay-Jay Okocha

1974 - Silvio Horta

1981 - Kofi Kingston

1983 - Mila Kunis

1984 - Giorgio Chiellini

1984 - Robin Söderling

1985 - Christian Gentner

1989 - Ander Herrera