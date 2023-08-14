Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
14 Ağustos hangi burç? 14 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 14 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Ağustos hangi burç oluyor? 14 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
14 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1955 - Güler Sabancı
1963 - Yaprak Özdemiroğlu
1966 - Tuncay Özkan
1973 - Timuçin Esen
1980 - Aydın Toscalı
1981 - Berk Hakman
1987 - Sinem Kobal
1990 - Naz Aydemir
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1949 - Aram Gasparoviç Sarkisyan
1950 - Gary Larson
1959 - Magic Johnson
1960 - Sarah Brightman
1963 - Yaprak Özdemiroğlu
1966 - Halle Berry
1971 - Raoul Bova
1973 - Jay-Jay Okocha
1974 - Silvio Horta
1981 - Kofi Kingston
1983 - Mila Kunis
1984 - Giorgio Chiellini
1984 - Robin Söderling
1985 - Christian Gentner
1989 - Ander Herrera
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Alman hükümeti araya girdi
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Soruşturulan isme koltuk!
- Bodrum açıklarında deprem!
- Annesi ve anneannesini öldüren hakkında yeni gelişme!