18 Ağustos hangi burç? 18 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:23

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:23

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Ağustos hangi burç oluyor? 18 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

18 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1937 - Duygun Yarsuvat

1942 - Tunç Okan

1948 - Veysel Eroğlu

1963 - Hidayet Karaca

1991 - Esra Ural Topuz

1994 - Ceyda Aktaş

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1906 - Marcel Carné

1907 - Henri-Georges Clouzot

1908 - Edgar Faure

1914 - Lucy Ozarin

1916 - Neagu Djuvara

1920 - Shelley Winters

1921 - Lydia Litvyak

1922 - Alain Robbe-Grillet

1929 - Hugues Aufray

1932 - Luc Montagnier

1933 - Just Fontaine

1933 - Roman Polanski

1937 - Robert Redford

1943 - Gianni Rivera

1952 - Patrick Swayze

1953 - Louie Gohmert

1955 - André Flahaut

1957 - Denis Leary

1958 - Madeleine Stowe

1959 - Tom Prichard

1962 - Felipe Calderón

1965 - Ikue Otani

1969 - Christian Slater

1969 - Edward Norton

1971 - Patrik Andersson

1971 - Aphex Twin

1976 - Paraskevas Ancas

1978 - Andy Samberg

1980 - Emir Spahic

1980 - Esteban Cambiasso

1980 - Ariel Agüero

1981 - César Delgado

1981 - Dimitris Salpigidis

1983 - Kris Boyd

1983 - Mika

1984 - Robert Huth

1985 - Bryan Ruiz

1988 - G-Dragon

1988 - Jack Hobbs

1989 - Ana Dabovic

1992 - Bogdan Bogdanovic

1992 - Frances Bean

1993 - Jung Eun-ji

1993 - Maia Mitchell

1994 - Madelaine Petsch

1994 - Morgan Sanson

1997 - Renato Sanches

1998 - Parviz Nasibov