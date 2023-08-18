Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
18 Ağustos hangi burç? 18 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 18 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 18 Ağustos hangi burç oluyor? 18 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
18 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1937 - Duygun Yarsuvat
1942 - Tunç Okan
1948 - Veysel Eroğlu
1963 - Hidayet Karaca
1991 - Esra Ural Topuz
1994 - Ceyda Aktaş
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1906 - Marcel Carné
1907 - Henri-Georges Clouzot
1908 - Edgar Faure
1914 - Lucy Ozarin
1916 - Neagu Djuvara
1920 - Shelley Winters
1921 - Lydia Litvyak
1922 - Alain Robbe-Grillet
1929 - Hugues Aufray
1932 - Luc Montagnier
1933 - Just Fontaine
1933 - Roman Polanski
1937 - Robert Redford
1943 - Gianni Rivera
1952 - Patrick Swayze
1953 - Louie Gohmert
1955 - André Flahaut
1957 - Denis Leary
1958 - Madeleine Stowe
1959 - Tom Prichard
1962 - Felipe Calderón
1965 - Ikue Otani
1969 - Christian Slater
1969 - Edward Norton
1971 - Patrik Andersson
1971 - Aphex Twin
1976 - Paraskevas Ancas
1978 - Andy Samberg
1980 - Emir Spahic
1980 - Esteban Cambiasso
1980 - Ariel Agüero
1981 - César Delgado
1981 - Dimitris Salpigidis
1983 - Kris Boyd
1983 - Mika
1984 - Robert Huth
1985 - Bryan Ruiz
1988 - G-Dragon
1988 - Jack Hobbs
1989 - Ana Dabovic
1992 - Bogdan Bogdanovic
1992 - Frances Bean
1993 - Jung Eun-ji
1993 - Maia Mitchell
1994 - Madelaine Petsch
1994 - Morgan Sanson
1997 - Renato Sanches
1998 - Parviz Nasibov
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