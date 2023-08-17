Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Cuma Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ağustos 2023 - 17:11

Güncelleme: 17 Ağustos 2023 - 17:11

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. Kendinizi dış dünyaya kapatmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor.